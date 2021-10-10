اقتصاد وأسواق

«الثروة الداجنة» تطالب وزير الزراعة بالتدخل لضبط الأسعار : «المواطن مش هيقدر يتحمل الارتفاعات لفترة طويلة»

أوضح أن تقلبات الأعلاف أثرت على مستويات الأسعار النهائية للدواجن
المال - خاص 11:35 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 11:35 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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طالب رشاد قرني، عضو شعبة الثروة الداجنة وزير الزراعة بالتدخل لضبط الأسعار، مؤكدا أن «المواطن مش هيقدر يتحمل الارتفاعات لفترة طويلة».

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وحول الارتفاعات قال قرني: “بالنسبة للبيض التكلفة الفعلية لإنتاجه 34 جنيهاً فيا لمزرعة ونتيجة الخلل بين آليات العرض والطلب، خاصة أن أسعار البيض عقب شهر رمضان تسببت في خسائر المنتجين حيث كانت تباع للكرتونة بأقل من التكلفة.

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وحول الدواجن، أوضح أن تقلبات الأعلاف أثرت على مستويات الأسعار النهائية حيث تخطى سعر طن الأعلاف 8 آلاف جنيهاً ونقص المعروض من الإعلاف، مقترناً بزيادة الطلب أحدث زيادة في التكلفة على المربي مما دفع إلى ارتفاع الأسعار.


وقاطعته الحديدي قائلة : بس زيادة 34% في أسعار الدواجن خلال 15 يوم كتير أوي ” ليرد قائلاً : ” الي حصل ده كان أول أكتوبر بس لان العلف بقى 8.300 جنيه للطن فالقطيع خلص واتباع”.

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وحول حلول الأزمة قال قرني : “الاقتراحات تشمل تدخل وزير الزراعة بالتعاون مع الاتحاد العام للإنتاج الداجني لوضع ضوابط للأسعار لأن المواطن لن يكون بوسعه تحمل تلك الأسعار لفترة طويلة لدرجة أن البيع متوقف”.


وكشف أن مصر لديها اكتفاء ويزيد من الإنتاج الداجني حيث تنتج مصر أكثر مما تحتاج قائلاً : “فيها مربيين بيحجموا عن الدخول للسوق في فصل الشتاء مما يسبب قلة المعروض بنسب تتراواح مابين 30-35% في الفترة دي بالذات فيحدث ارتفاع في الأسعار “.

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بقلم المال - خاص

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