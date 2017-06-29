الثروة الداجنة: ارتفاع مرتقب بالدواجن وزيادة حالة الكساد

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺟﻨﺔ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إن تحريك أسعار المواد البترولية سيؤثر سلبًا على أسعار الدواجن، خلال الفترة المقبلة، وسيحركها بين ٥ إلى 10%.

وأضاف السيد، فى تصريحات لـ”المال”، أن الحكومة لم تترك أى خيارات للمستثمرين والمواطنين، ولم تراعى المردود على المواطن جراء زيادة أسعار الوقود، مؤكداً أن الغلاء سيطال كافة الصناعات.

وأشار إلى أن الأسعار الجديدة كارثة بكل المقاييس لأنه تم زيادة الأسعار الخاصة بأنبوبة البوتاجاز بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الأسعار الخاصة بالدواجن بداية من الشتاء المقبل ستكون مرتفعة بشكل كبير.

ويصل سعر الدواجن حالياً إلى 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و33 جنيهًا للدجاج البلدى، موضحاً أن أسعار الأعلاف سترتفع كما أن نقل الشحنات سترتفع، وهو ما سيؤدي إلى غلاء فى الأسعار وزيادة حالة الكساد.

ورفعت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43 %، وﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55 %.

ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6 %، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %55.