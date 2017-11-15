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الثروة الحيوانية: تراخيص المزارع بشهر أكتوبر تعادل الممنوحة في 2016

أسماء السيد قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، إن عدد التراخيص الممنوحة للمزارع الحيوانية، خلال أكتوبر المنقضي، تعادل التى منحت خلال عام 2016 إجمالاً. وأضاف سليمان، خلال المؤتمر السنوي السادس لتنمية مزارع الألبان، الذي نظمته شركة جهينة، اليوم الأربعاء، أن وزارة الزارعة سهلت إجراءات
15 نوفمبر، 2017 15 نوفمبر، 2017

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أسماء السيد

قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، إن عدد التراخيص الممنوحة للمزارع الحيوانية، خلال أكتوبر المنقضي، تعادل التى منحت خلال عام 2016 إجمالاً.

وأضاف سليمان، خلال المؤتمر السنوي السادس لتنمية مزارع الألبان، الذي نظمته شركة جهينة، اليوم الأربعاء، أن وزارة الزارعة سهلت إجراءات الحصول على التراخيص، ما انعكس بدوره على زيادة عددها مؤخرًا.

وأوضح أن الوزارة أصدرت قرارًا يتضمن ضرورة ترخيص المرزعة كل 3 شهور، وحال عدم الترخيص يتم إيقافها.

ولفت إلى أن الحصول على ترخيص لإنشاء مزرعة كان يستغرق سابقًا وقت طويل، أما خلال الفترة الراهنة، قد يصل الأمر إلى أسابيع.

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