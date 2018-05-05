الثروات السيادية تستثمر 10.9 مليار دولار في 15 صفقة

خالد بدر الدينأعلنت وكالة "بيتش بوك" البحثية لقاعدة بيانات التمويل، أن صناديق الثروات السيادية على مستوى العالم شاركت خلال الأربع شهور الماضية في 15 صفقة ضخمة لرأس المال بقيمة 10.9 مليار دولار، بالمقارنة مع 22 قيمتها 9.75 مليار دولار فقط طوال العام الماضى كله.وذكرت وكالة "رويترز"، أن إجمالي صفقا

خالد بدر الدين

أعلنت وكالة “بيتش بوك” البحثية لقاعدة بيانات التمويل، أن صناديق الثروات السيادية على مستوى العالم شاركت خلال الأربع شهور الماضية في 15 صفقة ضخمة لرأس المال بقيمة 10.9 مليار دولار، بالمقارنة مع 22 قيمتها 9.75 مليار دولار فقط طوال العام الماضى كله.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن إجمالي صفقات التمويل لرأس المال البالغ قيمة الواحدة منها 100 مليون دولار في آسيا، بلغ أكثر من 20.7 مليار دولار، حتى نهاية إبريل الماضى، بفضل تنامي الطبقة الوسطى في آسيا والتغلغل شبه التام للأجهزة الذكية والتكنولوجيا، ويتجاوز ذلك بسهولة إجمالي الصفقات فى الولايات المتحدة الأمريكية والبالغة قيمتها 8.9 مليار دولار، وفى أوروبا والبالغة 1.7 مليار دولار.

وأكدت شركة بريكن للأبحاث أن 14 من بين أكبر 20 صفقة لرأس المال المغامر للعام 2017 جرت في آسيا، لاسيما في الصين والهند، منها صفقة تمويلية ضخمة بأربع مليارات دولار لشركة ديدي تشو شينغ الصينية، المتخصصة في تطبيقات حجز سيارات الأجرة، بدعم من شركة مبادلة كابيتال التابعة لأبوظبي، ومجموعة سوفت بنك اليابانية.

وأنفق الصندوقان السياديان التابعان لسنغافورة، وهما: تيماسيك وجي.آي.سي، استثمارات ضخمة، وشارك صندوق جي.آي.سي في صفقة تمويلية بقيمة أربع مليارات دولار لشركة ميتوان-ديانبينغ -أكبر شركة لخدمات الإنترنت في الصين- في أكتوبر الماضي، كما استثمر صندوق تيماسيك 1.5 مليار دولار في صفقة تمويلية في فبراير الماضى لصالح شركة جو – جيك لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في إندونيسيا.

كانت صحيفة “فايننشال تايمز” نشرت فى أبريل الماضى، أن شركة سوفت بنك اليابانية تخطط لنقل حصصها في شركات لتطبيقات حجز سيارات الأجرة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار، في شركة أوبر وديدي تشو شينغ وأولا الهندية وجراب السنغافورية وصندوق رؤية الإماراتية البالغة قيمته 93 مليار دولار.

وتلجأ الشركات ببساطة إلى مؤسسات مالية داعمة من القطاع الخاص في صفقات تمويلية تزداد ضخامة باطراد بدلًا من أن تعرض نفسها لمخاطر الإدراج بسوق الأسهم لتنشئ موارد نقدية كي تتغلب على منافسيها، وأفضل هذه المؤسسات هى صناديق الثروة السيادية التى تحظى برأس المال الضخم اللازم لتغذية هذه الصفقات التمويلية بمليارات الدولارات لشركات تكنولوجيا جديدة في الأسواق الناشئة، وتتصارع الشركات والمؤسسات الداعمة لها على ميزة الريادة في القطاع الرقمي.