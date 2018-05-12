الثبات سيد الموقف بتعاملات بورصة لندن اﻷسبوع الماضي

- شهادة إيداع التجاري الدولي تصعد 3%أسماء السيدهيمن الثبات على أداء غالبية شهادات الإيداع المصرية المقيدة ببورصة "لندن"، خلال اﻷسبوع الماضي، وتراجعت شهادة إيداع "هيرمس"، و"التجاري الدولي".وسجلت شهادة إيداع "التجاري الدولي" صعودًا بـ3% لتصل 5.28 دولار، مقارنة بـ 5.12 دولار، وتراجعت شهادة إيداع

– شهادة إيداع التجاري الدولي تصعد 3%





أسماء السيد

هيمن الثبات على أداء غالبية شهادات الإيداع المصرية المقيدة ببورصة “لندن”، خلال اﻷسبوع الماضي، وتراجعت شهادة إيداع “هيرمس”، و”التجاري الدولي”.

وسجلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” صعودًا بـ3% لتصل 5.28 دولار، مقارنة بـ 5.12 دولار، وتراجعت شهادة إيداع “المجموعة المالية – هيرمس” بـ 6% لتسجل 2.65 دولار، مقارنة بـ 2.82 دولار.

وعلى صعيد الثبات ظلت 3 شهادات بين الـ5 المتداولة عند نفس الحدود السعرية، وعلى رأسها شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 5.30 دولار للأسبوع الثاني على التوالي، إضافة إلى شهادة “المصرية للاتصالات” عند 3.50 دولار، وشهادة “أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا” عند 0.24%.

وخيم التراجع على مؤشرات البورصة ليسجل المؤشر الرئيسي تراجعًا بـ 3.8% عند 17155 نقطة، وهبط نظيره السبعيني بـ 2.8% عند 854 نقطة، واﻷوسع نطاقًا بـ 4% عند 2196 نقطة، وبلغت قيم التداول إجمالاً خلال الأسبوع 7.5 مليار جنيه بحجم 1.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 150 ألف عملية.