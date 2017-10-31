الثانية الإسرائيلية: حماس تقرر ضبط النفس بضغط مصري

محللون إسرائيليون: حماس تخشى الرد حتى لا تتضرر علاقتها مع مصر.. وخشية من هجمات إسرائيلية مباشرةعادل عبدالجوادقال موقع القناة الثانية الإسرائيلية إن حماس قررت ضبط النفس تحت ضغط من مصر، وذلك على خلفية التوترات التي وقعت أول أمس وتفجير نفق للمقاومة، مضيفا أن حماس وافقت على الضغط على الجهاد الإسلامي

محللون إسرائيليون: حماس تخشى الرد حتى لا تتضرر علاقتها مع مصر.. وخشية من هجمات إسرائيلية مباشرة

عادل عبدالجواد



قال موقع القناة الثانية الإسرائيلية إن حماس قررت ضبط النفس تحت ضغط من مصر، وذلك على خلفية التوترات التي وقعت أول أمس وتفجير نفق للمقاومة، مضيفا أن حماس وافقت على الضغط على الجهاد الإسلامي أيضا لتأجيل الرد على إسرائيل حسبما ذكر الموقع.

ووصل، اليوم الثلاثاء، وفد من المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون قادما من الضفة الغربية للإشراف على عملية تسليم معابر غزة لهيئة المعابر والحدود في حكومة الوفاق الفلسطينية تنفيذا للاتفاق الذي أبرمته مصر بين حركتي فتح وحماس مؤخرا.

ومن جانبه نقل موقع “هامكور” الإسرائيلي عن محللين إسرئيليين قولهم إن حماس لن تسرع إلى الرد لأنها لا تريد أن تضر بالعلاقات مع الجانب المصري بعد إنجاز المصالحة مؤخرا، وأضاف الجنرال المتقاعد “عاموس جلعاد” أن حماس والجهاد لن يقوما بالرد لأنهما يخشيان الهجمات المباشرة الإسرائيلية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى وصول الوفد المصرى إلى قطاع غزة، بمن فيهم كبار مسئولى المخابرات، موضحة أنهم إلى غزة لتهيئة الأوضاع لنقل السيطرة على المعابر إلى السلطة الفلسطينية المقرر عقدها غدا الأربعاء، وكذلك الضغط على حركة الجهاد الإسلامي لكبح جماح نفسه لأسباب مالية، مشيرا إلى أن التنظيم يواجه ضائقة مالية خطيرة.

ومن المقرر أن تسلم حركة حماس يوم غد الأربعاء، المعابر الحدودية الثلاثة في قطاع غزة إلى السلطة، وذلك بناء على ما جاء في اتفاق القاهرة الموقع بين حركتي فتح وحماس في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وبحسب مصادر مطلعة فإن معابر غزة ستصبح اعتبارا من منتصف ليلة الثلاثاء تحت سيطرة حكومة التوافق الوطن وهيئة المعابر والحدود التابعة لها.