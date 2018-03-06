الثانوية العامة وزيارة بن سلمان أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى :تشهد برامج التوك شو الليلة في الفضائيات، مناقشات لقضايا عدة أبرزها مشكلات الثانوية العامة، وزيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان التي اختتمت اليوم القاهرة بعد أن استغرقت 3 أيام لبحث العلاقات المشتركة مع مصر.ومن أبرز المتابعات وبرامج التوك شو التالي: دينا حايك ويورى مرقدى بب



رحاب صبحى :



تشهد برامج التوك شو الليلة في الفضائيات، مناقشات لقضايا عدة أبرزها مشكلات الثانوية العامة، وزيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان التي اختتمت اليوم القاهرة بعد أن استغرقت 3 أيام لبحث العلاقات المشتركة مع مصر.

ومن أبرز المتابعات وبرامج التوك شو التالي:



دينا حايك ويورى مرقدى ببرنامج ” بوضوح ” على الحياة





يستضيف الإعلامى عمرو الليثى فى الحادية عشر مساءً على قناة الحياة الأولى، المطربة اللبنانية دينا حايك وسهرة موسيقية خاصة، حيث تقدم دينا باقة من أجمل أغانيها ومنها سحر الغرام، طير اليمامة، آه يا عمرى.





وتكشف دينا خلال اللقاء عن بدايتها الفنية، حيث درست بكلية الحقوق ولم تستكمل دراستها بها لاتجاهها للغناء ونقطة الانطلاق كانت مع إصدار ألبومها الأول (سحر الغرام)، وكيف ساعدها وتبنى صوتها جورج وسوف، حيث كان يشركها فى حفلاته مما علمها الكثير وأمدها بالخبرة الفنية، كما تتطرق الحلقة إلى مشاريعها المستقبلية فى السينما والغناء.





كما يستضيف الليثى فى الفقرة الثانية المطرب يورى مرقدى، وتتناول الحلقة أسباب غيابه عن الوسط الفنى لهذه الفترة الطويلة، والذهاب إلى كندا وما رأيه فى المسابقات الغنائية وهل تفيد الأصوات الشابة وماذا عن عودته مرة أخري





كما تتطرق الحلقة إلى نشأته الفنية حيث ولد فى بيروت، ودرس الإخراج فى العاصمة البريطانية لندن وبعد أن أنهى دراسته عاد إلى لبنان مجدداً، حيث عمل مخرجاً للإعلانات على مدار 8 سنوات ىإلاضافة إلى العديد من الأسرار والكواليس الحصرية ببرنامج بوضوح. .



رئيس ائـتلاف دعم مصر فى ” الطريق إلى الاتحادية” على أون لايف





يحل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر ضيفًا على الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، والإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الطريق إلى الاتحادية”، عبر فضائية “أون لايف” فى الثامنة مساءً .





ويتحدث “السويدي”، خلال البرنامج، حول خطة تحركات الائتلاف داخل المحافظات، ومؤتمرات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنسيق الحملات الدعائية بين الائتلاف والأحزاب الأخرى، وهل سيتحول الائتلاف لحزب سياسي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.





“الطريق إلى الاتحادية”، برنامج يقدمه الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والإعلاميتين لبنى عسل، وشافكي المنيري، “.





زيارة بن سلمان للقاهرة موضوع “ 90 دقيقة”





يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، كلا من عزيز الزهراني رجل الأعمال السعودي وصاحب استثمارات مشتركة بين مصر والسعودية والسفير جمال بيومي رئيس جمعية المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، في حلقة خاصة عن زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

ويكشف كل من رجل الأعمال السعودي والسفير جمال بيومى، كواليس زيارة ولى العهد السعودى للقاهرة في جميع الملفات السياسية والاقتصادية والإعلامية والفنية، كما يكشفان عن تفاصيل إنشاء المملكة العربية السعودية ومصر صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء، والذي يحمل اسم مشروع نيوم.



كما يكشف رجل الأعمال السعودي والسفير جمال بيومى تفاصيل المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الثلاث أيام الماضية بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.



كما يحلل كل من رجل الأعمال السعودي والسفير جمال بيومى الأهمية الإستراتيجية للزيارة على المستوى المحلى والإقليمى، بالإضافة إلى مناقشة الملفات العالقة فيما يخلص دول التحالف العربى ومواقفهم من قطر وإيران وتركيا والجماعة الإرهابية.



مشاكل الثانوية العامة فى “مساء dmc”



يناقش الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج ” مساءdmc” في التاسعة مساءً، خلال الفقرة الأولى، المشكلات التي تواجه طلاب الثانوية العامة، والمشاكل التي تواجه أولياء الأمور.

ويستضف كمال، وكلاء وزارة التربية والتعليم في محافظات الجيزة والغربية وبور سعيد، لمواجهة المشكلة وكيفية التغلب عليها، وكيفية الرقابة على المدارس الحكومية والخاصة.





وفي الفقرة الثانية من البرنامج يستضيف كمال المايسترو، ناير ناجي، و كاتب افلام ديزني، عمرو حسني، للحديث عن عودة الأغاني العامية المصرية لـ أفلام ديزني بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات

