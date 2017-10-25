الثامنة مساءً قريبًا وسنووايت يسافر الغردقة

أوضح مخرج العرض هشام على أن العرض تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح، كما يقدم لأول مرة الشاعر الشاب عبدالله حسن بعد النجاح الكبيرالذى حققه مع الفنان محمد صبحى فى برنامج “مفيش مشكلة” ، وأيضًا الفنان مايكل رومانى يقدم تقنية الرسم بالرمال داخل العرض المسرحى.

يدور العرض حول أربعة اشخاص يقرر كل منهم الانتقام من الآخر ويتفاجأ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتُترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها.

العرض بطولة وفاء الحكيم، محمد عبدالعظيم، لمياء كرم، نائل على، نور الجزار، يحكى قصائده الشاعرعبدالله حسن، ديكور مى زهدى، موسيقى حاتم عزت، ملابس نورهان سمير، تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على.

أما عن عرض “سنووايت” إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، فأعلن حسن يوسف مدير الفرقة، أنه يبدأ أولى ليالى عرضه بمحافظة الغردقة وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت 26، و27، و28 أكتوبر الجاري فى المركز الثقافي بالغردقة، تحت ‏رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، و ذلك عقب نجاحه الكبير أثناء عرضه بالقاهرة.

العرض مأخوذ عن القصة العالمية الشهيرة «سنووايت والأقزام السبعة” ، والتي تدور حول الملكة «سنو وايت» ابنة الملك حيث توفيت والدتها «الملكة» وهي طفلة وتزوج والدها بسيدة أخرى شريرة مغرورة بجمالها، فتحكم البلاد، وتقرر قتل «سنووايت» لأنها أجمل منها، ولكن الطفلة تستطيع الهرب منها، لتعيش في بيت للأقزام السبعة، وتساعدهم على تغيير شخصياتهم وتعديل سلوكياتهم للأفضل ليصبحوا أقوياء ومن ثم يردون لها الجميل بمساعدتها في تخليص البلاد من حكم المرأة الشريرة واسترداد عرشها.

“سنووايت” تأليف وإخراج محسن رزق، وبطولة الفنانة مروة عبدالمنعم، ويشارك في البطولة عايدة فهمى، مصطفى حجاج، محمد سلامة، باسم قناوى، علاء النقيب، هشام عادل، خالد إبراهيم، ومجموعة من الوجوه الجديدة الشابة.