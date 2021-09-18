التيك توك وراء القفزة في اشتراكات منصة بيترمينت وزيادة رواتب مؤثري حي المال

قفزت الاشتراكات لدى منصة بيترمينت المعنية بتقديم نصائح للمستثمرين المبتدئين، إذ بلغت 10 ألف في أحد الأيام، وترتب عليها زيادة رواتب مؤثري حي المال .

وتبين أن السبب وراء هذه القفزة هو الفيديوهات التي ينشرها أحد رواد برنامج التيك توك، البالغ من العمر 25 عاما من ولاية تنيسي الأمريكية.

رواتب مؤثري حي المال

وتشرح فيديوهاته طريقة للإثراء بواسطة المنصة وتكوين ثروة مليونية عند بلوغ سن المعاش.

وتقول وكالة بلومبرج إن الشاب اوستن هانكويتز تمكن من الحصول على وظيفة “مؤثر،” وهي مهنة جديدة ذات مرتب عال جدا ودوام كامل.

وتحدثت إيريل سوبل مديرة موقع بيترمنت للاتصالات عن قفزة مفاجئة في استفسارات الزبائن، قائلة:” كنا نبحث عن منشأ هذه الزيادة في النشاط التي لم نكن أبدا سببا في حدوثها، وكنا لذلك غير قادرين على تفسيرها.”

وتقول وكالة بلومبرج إن شباب في أوائل العشرينات اقتحموا مجال التمويل بعد. أن هيمنوا على آخر التقاليع في مجالات متنوعة مثل منتجات التجميل وأفلام هوليود، وخلافه.

المؤثرون مثل هانكويتز نجحوا في ترجمة مفاهيم مثل الاستثمار السلبي أو خفض الضريبية إلى فيديوهات تلقى قبولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام حيل هزلية والموسيقى والعناوين الجذابة، مما يجعل منتجات تدور حول الاستثمار قادرة على الوصول إلى الشباب.

أدت الجائحة إلى صعود الزمن الذي يقضيه الرواد في تصفح تطبيقات التمويل بنسبة 90% في الولايات المتحدة مقارنة بالعام السابق، وقفزت تحميلات هذه التطبيقات بنسبة 20%، بحسب بيانات شركة أب آني.

وارتفعت كذلك المشاركات في البورصة عبر الهواتف المحمولة ، إذا قفزت ساعات متابعة تطبيقات التداول والاستثمار بنسبة 135%.

وما أن عاينت منصة بيترمنت الرواج الذي حققته منشورات هانكويتز، حتى قررت تعيينه لتحسين خدماتها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هذه المرة.

وحتى العام الماضي، كان هانكويتز يكدح مستعينا بأساليب تقليدية في التمويل وصفقات الإندماجات والاستحواذات لصالح شركة رعاية صحية.

ومقابل هذا، كان يقضي المتبقي من وقته في صناعة فيديوهات التيك توك.

طلبات توظيف كثيرة

أما الآن فقد أنهالت طلبات التوظيف على هانكويتز من قبل الشركات الناشئة وشركات التمويل التي ترغب في الوصول إلى متابعيه الـ 495 ألف شخص.

وسعت بعض من هذه الشركات للاستفادة من استشاراته التسويقية ودعوته للدردشة مع المدراء التنفيذيين، وحتى دعوته للجلوس في مجلس الإدارة.

وحدد هانكوايتز أسعارا لبيع المنشور الواحد المعروض على صفحته على التيك تيك تتراوح بين 4 إلى 8 آلاف دولار.

وتدفع له منصة فنرايز للاستثمارات العقارية أموالا شهرية نظير نشر فيديوهين من على موقع تيك توك. وتعرض عليه المنصة ذاتها مكآفات شهرية بقيمة ألفين دولار وتقدر بحسب عدد المتابعين.