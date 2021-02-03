التيار الكهربائي يعود إلى الغردقة بعد تدخل «القناة للتوزيع»

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الغردقة مساء الأربعاء، قبل أن يعود بعد تدخل شركة القناة للتوزيع.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه نتيجة سوء الأحوال الجوية حدث فصل للدائرتين 1و2 سفاجا / الغردقة جهد 220 كيلو فولت الساعه 8 مساءا مما أدى إلى انسحاب الجهد عن محطة الغردقة وانقطاع التغذية الكهربية عن الغردقة.

وأوضحت الوزارة ، انه تم على الفور توجيه فرق الطوارئ بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وعمل اللازم.

وأوضحت أنه في حوالي الساعه 22.08 تم إعادة الجهد للمحطة وتغذية الأحمال الكهربائية عن المناطق المتاثرة .

ويبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 59 ألف ميجاوات بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015 ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء لنحو 37 مليونا على مختلف الجهود المنخفض والمتوسط والفائق، متوقع وصولهم إلى 38 مليونا بنهاية 2021