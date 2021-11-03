«التونسية للمياه والنفايات» تتفاوض مع «أوراسكوم» لتنفيذ محطة تحلية

كمقاول من الباطن.. وتبحث إنشاء فرع لها فى القاهرة

تتفاوض الشركة التونسية للمياه والنفايات مع «أوراسكوم للإنشاءات»، لتتولى الأولى أعمال التنفيذ من الباطن فى مشروع محطة تحلية مياه البحر فى مدينة صفاقس.

أعلن ذلك زكريا بن عمار، رئيس الشركة – فى تصريح لـ«المال» على هامش مشاركته فى معرضى «إيكوموندو» و«كى إنريجى» الذى نظمته المجموعة الإيطالية للمعارض خلال الفترة من 26-29 أكتوبر الماضى.

يشار إلى أن «أوراسكوم» فازت بالمشروع بالتحالف مع «ماتيتو» العالمية و«كوبرا» الإسبانية بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا بتمويل من وكالة الجايكا اليابانية بتكلفة تصل إلى 300 مليون يورو.

وأوضح «عمار» أن التعاون المقترح فى مرحلته الأولى مع شركة أوراسكوم يتضمن إمدادها بالعمالة من المهندسين المتخصصين، فضلا عن تقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل معدات الشركة المصرية من الجزائر إلى تونس.

وقال إن شركته تعمل منذ 2014 فى مجال معالجة المياه الصناعية والصرف الصحى وتصنيع محطات التحلية، فضلاً عن الأعمال الميكانيكية للسدود ونفذت العشرات من المشروعات فى تونس ولديها شركة شقيقة فى الجزائر تعمل فى نفس المجال.

وأكد أن شركته تدرس اقتحام السوق المصرية من خلال فتح فرع جديد لها وتكوين شراكات مع مستثمرين لإقامة مشروعات فى البنية التحتية ولكنها تنتظر انحسار فيروس كورونا لبدء الزيارات الرسمية للقاهرة.

وكشف أن «التونسية للمياه والنفايات» تبحث أيضا التوسع فى شمال أفريقيا خاصة فى السوق الليبية ومن الوارد الشراكة مع شركات من السوق المصرية.

فى السياق نفسه، ذكر «عمار» أن مشاركته فى معرضى «إيكوموندو» و«كى إنيرجى» تهدف إلى التعرف على أبرز التطورات التكنولوجية فى معالجة المياه والنفايات خاصة أن الشركات الإيطالية رائدة فى هذا المجال.