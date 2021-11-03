استثمار

«التونسية للمياه والنفايات» تتفاوض مع «أوراسكوم» لتنفيذ محطة تحلية

كمقاول من الباطن.. وتبحث إنشاء فرع لها فى القاهرة
أحمد عاشور 9:20 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 9:20 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتفاوض الشركة التونسية للمياه والنفايات مع «أوراسكوم للإنشاءات»، لتتولى الأولى أعمال التنفيذ من الباطن فى مشروع محطة تحلية مياه البحر فى مدينة صفاقس.

أعلن ذلك زكريا بن عمار، رئيس الشركة – فى تصريح لـ«المال» على هامش مشاركته فى معرضى «إيكوموندو» و«كى إنريجى» الذى نظمته المجموعة الإيطالية للمعارض خلال الفترة من 26-29 أكتوبر الماضى.

يشار إلى أن «أوراسكوم» فازت بالمشروع بالتحالف مع «ماتيتو» العالمية و«كوبرا» الإسبانية بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا بتمويل من وكالة الجايكا اليابانية بتكلفة تصل إلى 300 مليون يورو.

اقرأ أيضا  «البنك الأهلي» يمنح «هوتاك للتنمية السياحية» قرضا بقيمة 331.7 مليون جنيه

وأوضح «عمار» أن التعاون المقترح فى مرحلته الأولى مع شركة أوراسكوم يتضمن إمدادها بالعمالة من المهندسين المتخصصين، فضلا عن تقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل معدات الشركة المصرية من الجزائر إلى تونس.

وقال إن شركته تعمل منذ 2014 فى مجال معالجة المياه الصناعية والصرف الصحى وتصنيع محطات التحلية، فضلاً عن الأعمال الميكانيكية للسدود ونفذت العشرات من المشروعات فى تونس ولديها شركة شقيقة فى الجزائر تعمل فى نفس المجال.

اقرأ أيضا  القاهرة تروج لمشاريعها.. و13 شركة محلية تبحث عن صفقات تجارية

وأكد أن شركته تدرس اقتحام السوق المصرية من خلال فتح فرع جديد لها وتكوين شراكات مع مستثمرين لإقامة مشروعات فى البنية التحتية ولكنها تنتظر انحسار فيروس كورونا لبدء الزيارات الرسمية للقاهرة.

وكشف أن «التونسية للمياه والنفايات» تبحث أيضا التوسع فى شمال أفريقيا خاصة فى السوق الليبية ومن الوارد الشراكة مع شركات من السوق المصرية.

اقرأ أيضا  «الرقابة المالية» تدرس وضع ضوابط «SPAC» وتداولها فى البورصة

فى السياق نفسه، ذكر «عمار» أن مشاركته فى معرضى «إيكوموندو» و«كى إنيرجى» تهدف إلى التعرف على أبرز التطورات التكنولوجية فى معالجة المياه والنفايات خاصة أن الشركات الإيطالية رائدة فى هذا المجال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

ملف الكاتب أحمد عاشور

اقرأ أيضاً

خالد العناني يبحث مع نظيره الأردني تنشيط الحركة السياحة بين البلدين

محمود محسن 12:21 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

صادرات المواد العازلة تقفز 60% خلال أول 9 شهور من 2021

أحمد اللاهوني 12:20 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

ارتفاع صادرات الزجاج إلى 311 مليون دولار خلال أول 9 شهور من 2021

أحمد اللاهوني 11:46 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

صادرات الأسمنت ترتفع 202% خلال أول 9 شهور من 2021

أحمد اللاهوني 11:39 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

وزيرة التعاون الدولي : لا يدخل دولار أو يورو مصر من شركاء التنمية إلا بقواعد حوكمة شديدة

المال - خاص 11:32 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

صادرات الذهب تهبط 66% لتسجل 839 مليون دولار في 9 شهور

أحمد اللاهوني 9:36 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21