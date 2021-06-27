التوك توك المرخص يستحوذ علي 6% من وسائل النقل فى القاهرة نهاية مايو

عدد “التوك توك” التى تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالى المركبات فى 22 محافظة

كشفت محافظة القاهرة فى تقرير صادر مايو الماضي ، عن عدد وسائل نقل الركاب فى العاصمة والتى تشمل نقل اتوبيسات نقل عام وخاص وميكروباصات وتاكسي والتوك توك، ليبلغ اجمالى تلك الوسائل المرخصة بشكل رسمي 133ألفًا، و106مركبة واتوبيس، ويستحوذ التوك توك المرخص على 6% .

وذكر التقرير ان عدد التوكتوك المرخص بشكل مقنن يصل الى من احمالي 3819 توك توك، من إجمالى عدد المركبات فى احياء المحافظة البالغة 38 حي سكني، مع توصية بضبط المظهر الحضاري والحد من الانتشار العشوائي لها.

وتسعي الحكومة خلال الفترة القادمة لإطلاق عدد من الحوافز لكبح جماح انتشار التوك توك فى احياء العاصمة ضمن مخطط القضاء على العشوائيات، اذ لاتوجد احصائية رسمية بعدد التكاتك غير المرخصة فى الشوارع المصرية والتى تصل إلى مايقرب من مليون توك توك.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مؤخرا، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولى الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على ضرورة وأهمية تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب “التوك توك” نفسه، الذى سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.

وتابع "سعد"، أن المناقشات أوضحت أن عدد مركبات “التوك توك” التى تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالى المركبات فى 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات “التوك توك” لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.

ووجة محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بمنع سير التوك توك فى المدن الجديدة ومنها مساكن المحروسة، ومنع دخول التوك توك اطلاقا الى المدينة وعمل حملات يومية ودورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى واتخاذ إجراءات مشددة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.