التوكيلات تشكو من عدم عدالة الرسوم فى الموانئ

أمانى العزازىتنتظر شركات التوكيلات الملاحية تنفيذ وعود وزارة النقل بشأن تعديل عدد آخر من بنود من القرارين 488 و800، الخاص برسوم الموانئ.وتصدرت التعديلات المرتقبة على فاتورة رسوم القطر، أهم مطالب الوكلاء الملاحيين بعد أن اقتصرت تعديلات الرسوم التى تمت بالفعل على بنود الرسو والإرشاد فى الموانئ الت

أمانى العزازى

تنتظر شركات التوكيلات الملاحية تنفيذ وعود وزارة النقل بشأن تعديل عدد آخر من بنود من القرارين 488 و800، الخاص برسوم الموانئ.

وتصدرت التعديلات المرتقبة على فاتورة رسوم القطر، أهم مطالب الوكلاء الملاحيين بعد أن اقتصرت تعديلات الرسوم التى تمت بالفعل على بنود الرسو والإرشاد فى الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس فقط، والتى أصدر بها الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة قرارا تم نشره بالجريدة الرسمية.

وقال مصدر مطلع إن مصاريف رسو السفينة التى يبلغ طولها 366 مترا، زادت بنسبة %105.71، ومصاريف الإرشاد بنسبة %370.59، ومصاريف ربط السفينة بنسبة %495.45.

وأضاف أن رسوم قطر السفينة التى لم يتطرق إليها التعديل ارتفعت بنسبة %263.40 بعد صدور قرارى وزارة النقل. وأكد مجدى عباس، صاحب وكالة الخليج مصر المحدودة، أن رسوم القطر فى ميناء شرق بورسعيد تزيد أربعة أضعاف عن مثيلاتها فى الموانئ الأخرى، حيث تضمن القرار 488 رسوم قطر مبالغ فيها، مقارنة بغرب بورسعيد، لافتا إلى أن رسوم القطر والإرشاد كانت تحصلها هيئة قناة السويس فى غرب بورسعيد، أما شرق بورسعيد فكانت تحصلها هيئة الموانئ، وبعد تولى الفريق مميش قيادة اقتصادية القناة نقل له وكلاء الخطوط الملاحية المشكلة ووعد بدراستها.

ويرى محمد رضوان، مدير الملاحة بشركة ورمس للتوكيلات الملاحية أن رسوم القطر لم تشملها نسب التخفيضات الأخيرة.

ويؤكد أحمد شعبان، مدير الملاحة بشركة فير ترانس، أن السفينة التى تبلغ حمولتها 18 ألف حاوية تسدد 8750 دولارا رسوم قطر فى شرق بورسعيد، بما يمثل 45 % من إجمالى الفاتورة، فيما تسدد نفس السفينة فى ميناء دمياط 3865 دولارا، رغم أن القاطرات تؤجرها هيئة الميناء من قناة السويس، وفقا لنصوص عقد الامتياز الخاص بمحطة حاويات شرق بورسعيد، الذى نص على أن تقوم هيئة قناة السويس بأعمال القطر مؤقتا، لحين استكمال ميناء شرق بورسعيد لوحداته البحرية وقاطراته.

فيما أكد السيد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة نيكست شوت للملاحة، انخفاض تكلفة القطر بميناء غرب بورسعيد، بما لا يتناسب مع تكلفة التشغيل، وينص القرار الوزارى 488 لسنة 2015، على أن رسوم استخدام القاطرات فى عمليات “الرباط والحلل” فى جميع الموانئ المصرية يتم احتسابها على أساس فئة الحمولة الكلية للباخرة مضروبا فى عدد الساعات، وعدد الحركات التى تقوم بها القاطرات، ويتم احتساب رسوم إضافية فى حالة العمل فى الأوقات غير الرسمية.

وقال إن ميناء غرب بورسعيد يعتبر أرخص ميناء من حيث رسوم القطر، مقارنة بشرق بورسعيد وغيره من الموانئ المصرية، ولهذا لابد من مراجعة تلك المنظومة لتوحيد فئات التعامل.