نقل وملاحة

التوكيلات الملاحية تعمل 7 أيام أسبوعيا حتى 6 مساء

لخفض زمن الإفراج الجمركى
السيد فؤاد 7:23 ص, الخميس, 10 فبراير 22 7:23 ص, الخميس, 10 فبراير 22

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بدأ عدد من شركات التوكيلات الملاحية بالإسكندرية، تنفيذ مقترح وزارة المالية، بالعمل 7 أيام أسبوعيا حتى السادسة مساء، بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع.

وأعلن عدد من التوكيلات الملاحية، أنه تقرر مد ساعات العمل بخدمة عملاء الوارد حتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع شاملاً يوم الجمعة، وفقا لتوصيات مجلس الوزراء بخصوص تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع وخفض مدة بقائها فى الموانئ.

 يشار إلى أن التوكيلات الملاحية قبل صدور التعليمات المذكورة، كانت تعمل من 3 إلى 5 أيام أسبوعيًا حتى الخامسة مساء.

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وأشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن استجابة التوكيلات الملاحية لمقترح وزارة المالية يأتى فى إطار مساندة تلك الشركات لإنجاح المنظومة الجمركية، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع مؤشر مصر فى الخدمات اللوجستية.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع مؤخرا مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وأسفر اللقاء عن تشكيل لجنة من ممثلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، وغرفة الملاحة، فضلا عن شعبة المصدرين والمستوردين بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وشركة” MTS “ وتتولى تلك اللجنة ورصد جميع التوصيات التى من شأنها خدمة نشاط النقل والتجارة، ووضع حلول للمشكلات والمعوقات التى تواجه السوق الملاحية.

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وأكد أن مجتمع الأعمال يساند الجهات المعنية فى أى مقترحات من شأنها العمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي، وذلك طبقًا لحاجة العمل بما يضمن ارتباط المنظومة بالكامل والعمل فى تناغم مستمر، والتى من أهمها أيضًا عمل البنوك طوال الأسبوع وتطبيق منظومات الميكنة لتحويل مصر إلى مقر لوجستى عالمي.

ومن المعروف أن البضائع المستوردة تمر بعدد من الخطوات للإفراج عنها من المنافذ الجمركية المختلفة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية.

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وتبدأ تلك الخطوات بوصول الحاوية أو البضائع إلى الميناء، وبعد ذلك يتم البدء فى عملية التفريغ عبر شركة الشحن والتفريغ، ثم تأتى الخطوة الثانية قيام المستخلص الجمركى والذى يكون مندوبا عن صاحب البضائع بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحي.

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بقلم السيد فؤاد

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