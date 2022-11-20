«التوكيلات الملاحية» تحشد قوتها لنقل سيارات المصريين بالخارج

بدأت التوكيلات الملاحية المتخصصة فى نقل السيارات على السفن البحرية، استعدادها لتوفير الخدمات المطلوبة للاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المبادرة.

قال أشرف خليل، وكيل خط نبتون اليونانى الناقل للسيارات، إن التوكيلات الملاحية كانت تنتظر منذ الإعلان عن المبادرة صدور اللائحة التنفيذية، وبعد صدورها وتحديد قيم الودائع التى سيتم وضعها مقابل السماح بدخول السيارات للسوق المحلى، فإنه يتم حاليا دراسة التعاون وإطلاق حزمة من التسهيلات تضمن إقبال المصريين على نفس مركباتهم.

على صعيد متصل، استبعد مصدر بخط ويلهامسون النرويجى الناقل السيارات، أن يكون للمبادرة الخاصة بسيارات المغتربين أى تأثير على نوالين شحن السفن المتخصصة فى نقل العربات الخاصة.

وأشار إلى أن قطاع الشحن يعانى فى الوقت الحالى من حركة تراجع قوية، بسبب القيود الاستيرادية وارتفاع سعر الدولار، وذلك اتضح فى مؤشرات استقبال موانئ السخنة والإسكندرية لسفن السيارات بعد أن كانت تعانى من تكدس ساحاتها بالمركبات فى فترات سابقة، لافتا إلى أن تنفيذ مبادرة سيارات المتغربين ستكون لها عوامل إيجابية بالنسبة لقطاع الشحن لكن ليست قوية جًداً.

وقال عمرو البياع مدير اللوجستيك بشركة فيرترانس للملاحة، إن ميناء غرب بورسعيد يشهد ارتفاعا ملحوظا فى سفن الرورو الناقلة للسيارات المستعملة والمعدات وسيارات بديل الزيرو التى ترد للموانئ بغرض الاستخدام الشخصى، خاصة بعد أزمة توافر الدولار شحنات السيارات الجديدة من الخارج.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت ظهور فئة جديدة نتيجة إحجام وكلاء السيارات وأصحاب المعارض عن الاستيراد، ووسطاء لديهم علاقات مع شركات الملاحة.

وكشفت إحصائيات حركة الملاحة بميناء غرب بورسعيد مؤخرا، عن استقباله سفينة تحمل 1992 سيارة من ضمنها 128 سيارة جديدة، تم استيرادها بواسطة إحدى الشركات التى ليس لها وكيل بمصر و38 حفارا بالرغم من تراجع معدلات وارد السيارات الجديدة والمترددة بخدمات ملاحية منتظمة على الموانئ المصرية.

وأوضح البياع أن ميناء غرب بورسعيد بدأ يستحوذ على الحصة الأكبر فى عدد السيارات القادمة من الخارج عن نظيره بالإسكندرية، بالتزامن مع حدوث حدوث انتعاشة فى ميناء السخنة، لاسيما مع قيام التوكيلات باستيراد سيارات المعاقين من دول الخليج وكذا المستعملة بغرض الاستخدام الشخصى.

وتوقع البياع عودة الانتعاش لسوق السيارات بمجرد استقرار سعر الدولار وعودة التوكيلات للاستيراد، متوقعا أن ترفع مبادرة سيارات المغتربين بالخارج حركة التداول والنقل لدى سفن الرورو.

ولفت إلى أن السوق المصرية واعدة نظرا للكثافة السكانية والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والجامعات الذكية بمختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذى يساعد فى رفع الطلب على السيارات بمختلف أنواعها.