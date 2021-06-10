التوكيلات الملاحية تبدأ تطبيق منظومة التسجيل المسبق (مستند)

بدأت التوكيلات الملاحية في السوق المصرية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك تمهيدا لتطبيق النظام إلزاميا في أول يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد، أصدر خط ميرسك العالمي في مصر منشور لعملائها بضرورة تسجيل من لهم علاقة بعملية الاستيراد ضمن منظومة نافذة والتي تقوم بتشغيلها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (mts).

وأكد توكيل ميرسك بمصر أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 والذي نص على ضرورة تطبيق تلك المنظومة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وينص قرار وزارة المالية على الإجراءات تتركز في أن يقوم المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة الكترونيا ( الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة ، وبوليصة الشحن، وغيرها ) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحن ( ACID ) الى منصة ” نافذة ” من خلال منصة (Blockchain ) ) المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.

كما نص القرار على أنه يتعين على الناقل بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة ( ACID ) ورقم تعريف المصدر ورقم تعريف المستورد.

ونص القرار على أن يتم استقبال القائمة الالكترونية التي تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية على منصة نافذة لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها وإرسال نتيجة التحقق بالايجاب أو اسلب آليا وبصورة الكترونية الى الناقل أو من يمثله.

كما يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين آليا من خلال منصة نافذة باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر منصة ( Blockchain ) ) المشار اليها في البند الأول.

ونص القرار على أن يقوم المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول على منصة ( نافذة ) والاطلاع على ملف الشحنة بالرقم التعريفي ( ACID ) واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الالكتروني.

كما يجب أن يتم ارسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة الكترونية توضح مشمول الشحنة من حيث بيانات الاصناف بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صنف ( نظام الترقيم القياسي أو اي نظام ترقيم دولي قياسي آخر ) ، وفي حال عدم وجود رقم كود عالمي لاي صنف يتم تحديد رقم القطعة وفقا لطبيعة الصنف الوارد.

وأكد القرار على أنه يجوز للمستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين السير في الإجراءات الجمركية بنظام ” التخليص المسبق ” من خلال منصة نافذة في حالة رغبة في ذلك ، كما يتم استكمال باقي الإجراءات المقررة للإفراج عن الشحن عبر منصة ” نافذة ” وفقا لاحكام قانون الجمارك الجديد.

ونص منشور ميرسك على أن يلتزم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين، بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلي مصلحة الجمارك من خلال منصة (نافذة) قبل شحنها إلى البلاد، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي (ACID)، على أن يتم إخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئي (ACID) لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، واستخدام التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة، وذلك عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) من خلال منصة نافذة.