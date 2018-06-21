التوقيع على 25 مذكرة تفاهم بين مصر والعراق

■ خلال اجتماعات اللجنة العليا هذا العام بعد غياب 16 عاما سمر السيد وقال حيدر نورى، الملحق التجارى العراقى لدى القاهرة، إن مذكرات التفاهم الجديدة من المقرر التوقيع عليها خلال انعقاد اللجنة المصرية – العراقية التى ستنعقد فى بغداد برئاسة رؤساء وزراء البلدين، بعد توقف 16 عامًا، لافتًا إلى

■ خلال اجتماعات اللجنة العليا هذا العام بعد غياب 16 عاما



سمر السيد

وقال حيدر نورى، الملحق التجارى العراقى لدى القاهرة، إن مذكرات التفاهم الجديدة من المقرر التوقيع عليها خلال انعقاد اللجنة المصرية – العراقية التى ستنعقد فى بغداد برئاسة رؤساء وزراء البلدين، بعد توقف 16 عامًا، لافتًا إلى أن بلاده فى انتظار تحديد الموعد النهائى من الجانب المصرى.

وأضاف أن تلك المذكرات حال توقيعها ستكون أكبر مذكرات يوقعها البلدان مقارنة بأى دولة أخرى، لافتًا إلى أن آخر اجتماع للجنة المشتركة كان بالقاهرة فى عام 2002، مشيرًا إلى أنه سيكون من إحدى أولويات حكومتى البلدين الآن بعد تشكيلهما تحديد ذلك الموعد.

وأشار نورى إلى أنه بعد تفعيل اللجنة العام الماضى اقترحت مصر أن يكون انعقادها على مستوى رئيسى وزراء البلدين وليس على المستوى الوزارى، ووافق الجانب العراقى على ذلك، كما أنه خلال العام الماضى كانت هناك مكاتبات رسمية بين الوزارات العراقية ووزارة التعاون الدولى والاستثمار المصرية، وتم التوصل لمراحل نهائية فى هذه المذكرات».

ولفت إلى أنه بالرغم من توقف انعقاد اللجنة المشتركة بينهما منذ عام 2002؛ إلا أن البضائع المصرية لم تغب عن الشارع العراقى، كما أن الزيارات المشتركة بين الجانبين لم تتوقف.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا فى العلاقات المشتركة مع العراق بعد أن قامت الهيئة المصرية العامة للبترول، بالتوقيع على عقد تجارى مع شركة «سومو» العراقية منتصف شهر أبريل 2016 لتوريد نحو 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع 2 مليون برميل لكل شحنة لمدة عام قابل للتجديد، وتصل فترة السماح قبل السداد نحو 90 يومًا، ويتم تكرير النفط العراقى فى معامل التكرير المصرية.

وتسعى شركات المقاولات المحلية اقتناص حصة من مشاريع إعمار العراق المقرر إطلاقها الفترة المقبلة من خلال التحالف مع شركات عالمية.

يشار إلى أن سفير العراق فى القاهرة، حبيب الصدر، قال فى تصريحات سابقة، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل 1.2 مليار دولار خلال 2017، مؤكدًا أنه سيتم وضع قوانين لإعفاء السلع المصرية من رسوم دخول السوق العراقى.

تعتزم الحكومتان المصرية والعراقية التوقيع على 25 مذكرة تفاهم فى العديد من المجالات، من بينها الصحة، والصناعة والتجارة، والتعليم، والاستثمار، لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين.