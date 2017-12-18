التوفيق للتأجير توجه حصيلة الطرح للاستثمار بالقطاع الصناعي‎

منى عبد الباري- مصطفى طلعتقال خالد أبو هيف، رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إن شركته ستوجه حصيلة طرح حصتها بشركة التوفيق للتأجير التمويلي، للاستثمار في شركات صناعية.وتبلغ حصة الملتقى العربي بالتوفيق نحو 24%، يتم طرح 22% بحصيلة متوقعة 120 مليون جنيه.ول

منى عبد الباري- مصطفى طلعت





قال خالد أبو هيف، رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إن شركته ستوجه حصيلة طرح حصتها بشركة التوفيق للتأجير التمويلي، للاستثمار في شركات صناعية.

وتبلغ حصة الملتقى العربي بالتوفيق نحو 24%، يتم طرح 22% بحصيلة متوقعة 120 مليون جنيه.

ولفت أبو هيف إلى أن شركته تدرس حاليًّا مجموعة من الفرص الاستثمارية بشركات صناعية؛ لأن التكلفة التشغيلية للاستثمار في هذا االقطاع أدنى من المتوسط العالمي.

ويرى أبو هيف أن التمويل الذاتي للاستثمارات أفضل من التمويل البنكي في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة حاليًّا.