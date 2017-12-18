التوفيق للتأجير تنفذ 3 صفقات تمويل بقيمة 850 مليون جنيه

منى عبدالباري ومصطفى طلعت:نجحت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، خلال 2017 في تتنفيذ 3 صفقات لتدبير قروض مشتركة بقيمة 850 مليون جنيه من البنوك المحلية، لصالح عدد من الشركات، بالتعاون مع عدد من الكيانات التي تعمل في مجال التأجير.أكد طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتوفيق في تصريحات خاصة

منى عبدالباري ومصطفى طلعت:

نجحت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، خلال 2017 في تتنفيذ 3 صفقات لتدبير قروض مشتركة بقيمة 850 مليون جنيه من البنوك المحلية، لصالح عدد من الشركات، بالتعاون مع عدد من الكيانات التي تعمل في مجال التأجير.





أكد طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتوفيق في تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش مؤتمر الترويج لطرح شركته بالبورصة، أن الصفقات الثلاثة تم تنفيذها بالإشتراك مع شركات تأجير تمويلي مماثلة، موزعة بواقع 150 و250 و450 مليون جنيه، في حين تفاوتت حصص التوفيق في كل صفقة.

وأشار “فهمي” إلى أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه تتيح للبنوك تقديم فوائد بنكية بمعدلات فائدة منخفضة، كما حصلت شركات التأجير على موافقة المركزي مؤخراً على تمويل عملائها من خلال تلك المبادرة.

ويبلغ رأس مال شركة ” التوفيق” المصرح به 400 مليون جنية والمصدر والمدفوع 200 مليون جنية موزعة بنحو 89.9% لصالح شركة الملتقى العربي للاستثمارات، و10% لبنك البركة مصر و0.0005 % تخص بيت التوفيق للتنمية القابضة.