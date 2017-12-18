التوفيق للتأجير تقترض 100 مليون جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

منى عبد الباري- مصطفى طلعتتقترب شركة التوفيق للتأجير التمويلي من توقيع قرض بقيمة 100 مليون جنيه مع أحد البنوك الخاصة لتمويل أنشطة الشركة.أكد طارق فهمي، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات خاصة، للمال، على هامش مؤتمر طرح شركته بالبورصة، أن حصيلة القرض ستخصص لتمويل الشركات الصغيرة

منى عبد الباري- مصطفى طلعت





تقترب شركة التوفيق للتأجير التمويلي من توقيع قرض بقيمة 100 مليون جنيه مع أحد البنوك الخاصة لتمويل أنشطة الشركة.

أكد طارق فهمي، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات خاصة، للمال، على هامش مؤتمر طرح شركته بالبورصة، أن حصيلة القرض ستخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رافضًا الكشف عن اسم البنك مموِّل القرض.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن نشاط التأجير التمويلي بمصر شهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة مع توجه الدولة للاهتمام بالأدوات التمويلة غير التقليدية والخدمات المالية غير المصرفية.

يشار إلى أنه من المقرر فتح باب الاكتتاب في طرح 24% من أسهم الشركة بالبورصة، غدًا الثلاثاء.