«التوفيق للتأجير» تدير تمويلاً مشتركاً مع أحد البنوك بقيمة 1.3 مليار جنيه

تدير شركة التوفيق للتأجير التمويلى حاليًا، تمويلًا مشتركًا مع أحد البنوك بقيمة 1.3 مليار جنيه لصالح 3 عمليات كبرى.

قال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه من المزمع الانتهاء من ترتيبات هذا التمويل خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف أن التمويل سيشمل 3 قطاعات كبرى، وهى «العقارى» و«المستشفيات»، بواقع 400 مليون جنيه لكل منهما، فيما سيتم توجيه 500 مليون لصالح قطاع الأدوية.

وبلغ صافى أرباح «التوفيق» بعد الضرائب «شامل أرباح التوريق» 132.5 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 117.3 مليون فى الفترة المقابلة من 2021، بزيادة %13.وبلغ صافى التمويلات للعقود الجديدة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم للشركة خلال 9 أشهر من العام الحالى حوالى 1.758 مليار جنيه.

وأشار «فهمى» إلى أن الشركة تتعاون بشكل فعال مع القطاع المصرفى، مؤكدًا أن عدد البنوك التى تتعامل معها بلغ الآن 22.

وفيما يتعلق بإجمالى الإيرادات، قال «فهمى» إنها بلغت 537 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 473 مليونا نفس الفترة من 2021، بمعدل نمو %13 وبلغ نصيب السهم فى الأرباح خلال 9 أشهر من العام الحالى 0.96 جنيه لكل.

وأوضح أن حجم تمويلات «التوفيق» بلغ حوالى 7 مليارات جنيه بنهاية أكتوبر 2022، مبينًا أنه تم استخدام 5 مليارات من هذه القيمة، بينما المتاح 2 مليار، يمكن توظيفها فى أنشطة واستثمارات الشركة المختلفة.

وسجل صافى تمويلات العقود الجديدة لنشاط التأجير التمويلى 1.107 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2022؛ كما بلغت صافى تمويلات العقود الجديدة لنشاط التخصيم 650 مليون جنيه.

وبسؤاله عن استراتجية شركة التوفيق خلال الفترة المقبلة، أكد «فهمي» أنها تعمل باستمرار على الموازنة بين نشاطى التخصيم والتأجير التمويلى.

وأفاد بأن استراتيجية الشركة تتمثل فى الحصول على حصة سوقية كبيرة، وجودة المحفظة، إضافة إلى ضمان تحقيق المستثمرين أعلى عوائد على الأرباح.