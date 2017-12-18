التوفيق للتأجير تخطط لاختراق نشاط التخصيم

المال- خاصقال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن شركته تدرس حاليًّا الدخول في نشاط التخصيم، تمهيدًا للتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات اللازمة.وأكد فهمي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن للترويج لطرح التوفيق بالبورصة،

المال- خاص





قال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن شركته تدرس حاليًّا الدخول في نشاط التخصيم، تمهيدًا للتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات اللازمة.

وأكد فهمي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن للترويج لطرح التوفيق بالبورصة، أن شركته تركز في الوقت الحالي على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مستفيدة من مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة.

يُشار إلى أنه من المقرر فتح باب الاكتتاب في طرح 24% من أسهم الشركة بالبورصة، غدًا الثلاثاء.