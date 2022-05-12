«التوفيق للتأجير» تتجاوز التحديات وتسجل أرباحا بقيمة 26.2 مليون جنيه في 3 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس، ارتفاع صافي أرباحها إلى 26.2 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي 31 مارس 2021، مقارنة بصافي ربح بلغ 23.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقالت التوفيق للتأجير التمويلي في إفصاح مرسل للبورصة الخميس إن عملية حساب صافى ربح الربع الأول تمت بعد استبعاد أثر عملية توريق بقيمة 50 مليون جنيه.

وبلغ صافي التمويلات للعقود الجديدة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم حوالي 600 مليون جنيه خلال الربع الأول، كما زاد إجمالي الدخل بنسبة 30%، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.20 جنيه للسهم بنهاية مارس الماضي.

وتعتزم الشركة إصدار عملية توريق جديدة خلال العام الجاري، وتتوقع أن يكون لها تأثير كبير في تعظيم أرباح الشركة والمساهمين وتعزيز مركزها المالي.

وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذي، إن شركته نجحت في تحقيق هذه النتائج رغم التحديات الضخمة التي يحملها العام الجاري على المستوى العالمي والمحلي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار فهمي إلى توسع الشركة في مجالات التخصيم خلال الفترة الماضية، بما ساعدها في الحفاظ على مستويات ربحية عالية إضافة إلى ترشيد المصروفات الإدارية.

التوفيق للتأجير التمويلي تسجل أعلى ربح فى تاريخها بقيمة 134 مليون جنيه عام 2021

طارق فهمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي ورئيس الاتحاد المصري للتأجير التمويلي

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى مستوى غير مسبوق (134 مليون جنيه) خلال عام 2021، مقارنة بنحو 74.4 مليون جنيه خلال 2020.

وكشفت قوائم الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (21 فبراير) عن ارتفاع إجمالي إيرادات النشاط إلى 611.4 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 514.4 مليون بالفترة المقارنة من 2020.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة بشكل طفيف إلى 351.5 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بتكاليف بلغت 351 مليون جنيه خلال العام السابق.

وقفز نصيب السهم في الأرباح إلى 0.96 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نصيب بلغ 0.54 جنيه خلال الفترة المقارنة العام الماضي، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 117.3 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة صافي أرباح بلغت 55.3 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2020.

وارتفع إجمالي إيرادات النشاط إلى 466.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بإيرادات بلغت 381.1 مليون بالفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفع نصيب السهم في الأرباح إلى 0.84 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل نصيب بلغ 0.41 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.93 جنيه للسهم أبريل الماضى

‮ ‬البورصة المصرية

واقترح مجلس الإدارة فى وقت سابق توزيع 100% من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بواقع 0.93 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 106.8 مليون جنيه تقريبا (جرى صرفها اعتبارا من 21 أبريل الماضى).

وفسرت الشركة تضاعف أرباحها خلال العام الماضى إلى نمو حجم عقود التأجير التمويلى المنفذة خلال العام الماضى والتى بلغت 2.3 مليار جنيه ، إضافة إلى عقود تخصيم بقيمة 177 مليون جنيه وأرباح عملية توريق ضخمة أصدرت فبراير 2021.

وحصل إصدار سندات التوريق المنفذ فى (فبراير) على جائزة أفضل إصدار توريق فى الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021 من قبل مؤسسة MEA FINANCE .

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (22 نوفمبر الماضى )، إن فوزها بهذه الجائزة جاء بعد فرز لجنة التحكيم لمئات الترشيحات خلال 2021 وذلك قبل الإعلان عن الأفضل فى كل فئة.

وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن أهمية الإصدار لا تقتصر على الإشادة الدولية من حيث الهيكلة والتصنيف الائتمانى فحسب، بل تمتد إلى مسألة توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز مركز الشركة المالى ودعم خطط التوسع المستقبلية.

وأضاف فهمى أن النجاح المبهر لهذا الإصدار يعكس نجاح مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية، لا سيما فى بناء محفظة واسعة بمجالات التأجير التمويلى.

التوفيق أصدرت سندات توريق بأكثر من مليار جنيه فبراير الماضى

سندات توريق

وأعلنت التوفيق للتأجير فى 2 فبراير الماضى عن إتمام عملية طرح ثانى إصدار من سندات التوريق بقيمة إجمالى تتجاوز مليار جنيه.

وقالت في إفصاح للبورصة المصرية آنذاك، إن عوائد عملية التوريق سيتم استخدامها فى تعزيز المركز المالى ودعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

ويختص الإصدار بشركة التوفيق للتوريق (التابعة)، وتبلغ قيمته على وجه التحديد 1.087 مليار جنيه مضمونة بمحفظة مالية آجلة من عقود التأجير التمويلى.

وقالت التوفيق إن عملية التوريق ستصدر على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و37 و48 شهرا على التوالى .

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 267 مليون جنيه، ويتم استهلاكها شهريا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 705.4 مليون جنيه ويتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية.

وتصل قيمة الشريحة الثالثة إلى 114.6مليون جنيه، ويتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية.

وقامت شركة مصر كابيتال- التابعة لبنك مصر- بدور مدير الإصدار والمروج والمستشار المالى للطرح، فضلا عن ضمان الاكتتاب فيه.

بينما قام بنك مصر، بتلقى الاكتتاب، كما قام بدور أمين الحفظ، كما شارك كل من، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، وبنك التجارى وفا بنك ايجيبت، فى ضمان تغطية الاكتتاب.

وتولى مكتب على الدين وشاحى وشركاه مهام المستشار القانوني للعملية، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات للإصدار.

وأغلق باب الاكتتاب فى الإصدار 1 فبراير الماضى، وقامت عدة بنوك بالاكتتاب فى الإصدار أبرزها، بنك مصر ،بنك قناة السويس، وفا بنك، المصرف المتحد،بنك المؤسسة العربية المصرفية.

التوفيق حصلت على رخصة لممارسة نشاط التخصيم منذ عامين

شركة التوفيق للتأجير التمويلى

وحصلت التوفيق للتأجير التمويلي فى (28 يناير 2020) على الرخصة النهائية لممارسة نشاط التخصيم من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويطلق مصطلح التخصيم على عملية نقل الشركات لحقوقها المالية المستحقة على العملاء (الديون) إلى طرف ثالث (شركة تخصيم) بقيمة أقل مقابل الحصول على أموال فورية تساعدها على تنشيط أعمالها.

وبدأت التوفيق للتأجير ممارسة نشاط التخصيم فعليا اعتبارا من أول شهر أكتوبر الماضى بتوقيع أول عقد مع عميل.

وقال طارق فهمى فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن إضافة نشاط التخصيم يأتى فى إطار خطة الشركة التوسعية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

ويتوقع فهمى أن يساعد هذا النشاط فى نمو الإيرادات والأرباح وزيادة معدلات تدوير الأصول بما سيعود بالنفع على المساهمين.

أسست التوفيق للتأجير التمويلى عام 2005، وأدرجت فى البورصة المصرية فى ديسمبر 2017، وتعمل فى قطاع الخدمات المالية والتمويل الاستهلاكى والوساطة وكذلك الأنشطة العقارية.

وتستحوذ شركة الملتقى العربى للاستثمارات على النسبة الأكبر فيها (68.3% تقريبا)، بينما يستحوذ بنك البركة مصر على 7.5 % ،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت سقف ال5% ،وفقا لآخر إفصاح ملكية مرسل 11 يناير الماضى.

وقال العضو المنتدب فى وقت سابق إن شركته تخطط لزيادة حجم أعمالها إلى 7 مليارات جنيه وزيادة رأسمالها إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2022.

كما توقفع طارق فهمى فى حوار مع “المال ” نشر 18 يوليو الماضى أن تحقق شركته أفضل نتائج أعمال فى تاريخها خلال العام المالى 2021.

ورفعت الشركة فى أغسطس 2019 رأسمالها المصدر من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 34.4 مليون جنيه.