التوفيق للتأجير التمويلي تفصح عن بيع برايم القابضة حصة بقيمة 1.9 مليون جنيه

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن بيع شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية جزءا من حصتها بالشركة بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه.

وقالت التوفيق للتأجير فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم الثلاثاء، إن عملية البيع تمت على 657.6 ألف سهم .

وانخفصت نسبة مساهمة برايم القابضة بعد عملية البيع من 10.81% إلى 9.61% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.96 جنيه، ونفذتها شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

برايم استحوذت على 10% من الأسهم أغسطس الماضي

برايم-القابضة

واستحوذت برايم القابضة فى 4 أغسطس 2019 على حصة قاربت 10% من أسهم التوفيق للتأجير التمويلى بقيمة اجمالية قدرها 28.8 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة ساعتها 3.6 جنيه، وتم تنفيذها على 7.99 مليون سهم ،ونفذتها شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

كما رفعت الشركة حصتها بعد أيام (11 أغسطس) من 9.99% إلى 11.57 % من إجمالى الأسهم بعد عملية شراء 1.26 مليون سهم إضافى بقيمة 4.54 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك العملية 3.6 جنيه ،ونفذتها شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أسست التوفيق للتأجير التمويلى عام 2005، وأدرجت فى البورصة المصرية فى ديسمبر 2017، وتعمل فى قطاع الخدمات المالية والتمويل الاستهلاكى والوساطة وكذلك الأنشطة العقارية.

وتستحوذ شركة الملتقى العربى للاستثمارات على النسبة الأكبر فيها، بينما تستحوذ برايم القابضة وبنك البركة مصر على نسب مختلفة إضافة إلى مساهمين آخرين .

التوفيق للتأجير تحصل على رخصة نشاط التخصيم

وحصلت الشركة فى يناير الماضى على الرخصة النهائية لممارسة نشاط التخصيم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

قال طارق فهمى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إن ممارسة نشاط التخصيم يأتى فى إطار خطة الشركة للتوسع فى مجالات الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف فهمى فى إفصاح سابق للبورصة أن نشاط التخصيم سيسهم فى تنويع مصادر الإيرادات والأرباح وزيادة معدل دوران الأصول بما يؤثر إيجابيًا على نتائج الأعمال ويعزز مكاسب مساهمى الشركة.

ويطلق مصطلح التخصيم على عملية نقل الشركات لحقوقها المالية المستحقة على العملاء (الديون) إلى طرف ثالث (شركة تخصيم) بقيمة أقل مقابل الحصول على أموال فورية تساعدها على تنشيط أعمالها.

التوفيق: نستهدف زيادة رأسمال إلى 400 مليون جنيه

طارق فهمى العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر خلال الفترة الماضية من ‏‏234.4 مليون جنيه إلى 287.32 مليون جنيه، بزيادة قدرها 52.92 جنيه.

وأدرجت لجنة القيد بالبورصة زيادة رأسمال الشركة على قاعدة البيانات اعتبارا من 26 يوليو الجارى.

ورفعت التوفيق للتأجير رأسمالها خلال العام الماضى ( فى أغسطس 2019) من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 34.4 مليون جنيه.

وقال العضو المنتدب إن شركته تخطط لزيادة حجم أعمالها إلى 7 مليارات جنيه وزيادة رأسمالها إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2022.

وأشار فهمى إلى أن تدشين هذه الأنشطة مرتبط بنقل مقر الشركة الرئيسى بداية الربع الثانى من العام الحالى لاستيعاب حجم التوسع فى مجالات التأجير التمويلى ونشاط التخصيم.

وتسعى التوفيق للتأجير التمويلى إلى مضاعفة عدد موظفيها خلال العام الحالى ليتناسب مع حجم التوسعات المرتقبة.

ووقعت الشركة فى 8 أبريل 2019 عقد شراء مقر إدارة جديد باحدى المبانى الإدارية التابعة لمشروع البوليجون بمدينة الشيخ زايد.

وبلغت قيمة شراء المقر الجديد 82.2 مليون جنيه ،ويشمل كامل مسطح الدورين الخامس والسادس بالمبنى رقم 8 لمشروع البوليجون، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 67 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 69.7 مليون جنيه خلال 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 492 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بنحو 474 مليون جنيه خلال 2018.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 19 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 18.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.