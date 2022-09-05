التوفيق للتأجير التمويلي تدعو المساهمين لاكتتاب زيادة رأسمال بقيمة 150 مليون جنيه

وافقت عمومية شركة التوفيق للتأجير التمويلي-إيه.تي.ليس، (4 سبتمبر الجارى) على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 150 مليون جنيه تقريبا.

وفوضت عمومية التوفيق للتأجير التمويلي العضو المنتدب والرئيسى التنفيذى للشركة فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإعلان دعوة قدامى المساهمين وتحديد مواعيد فتح وإغلاق الاكتتاب فى البورصة المصرية.

ومن المقرر أن تتواصل الشركة مع عدة جهات مختصة لاتمام اجراءات الاكتتاب ، الهيئة العامة للرقابة المالية،شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى إضافة إلى إدارة البورصة المصرية.

ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة مطلع أغسطس الماضى، على زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 150 مليون جنيه عبر اكتتاب قدامى المساهمين على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة .

وقالت التوفيق للتأجير فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذه الزيادة سيجري تمويلها نقدًا (و -أو ) عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي فى 31 مارس 2022.

ويبلغ رأسمال المصدر الحالى 287.3 مليون جنيه من المقرر ارتفاعه إلى 473.3 مليون جنيه، بعد الزيادة التي سيجري توزيعها على عدد 60 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، سيجري الاكتتاب عليها في حدود نسبة كل مساهم. (من المقرر أيضا زيادة رأس المال المرخص به من 400 مليون إلى مليار جنيه).

التوفيق للتأجير التمويلي رفعت رأسمالها مرتين فى 2019 و2020

شركة التوفيق للتأجير التمويلى

ورفعت الشركة رأسمالها مرتين، خلال السنوات الثلاث الماضية؛ الأولى في أغسطس 2019 إلى 234.4 مليون جنيه، والثانية في فبراير 2020 إلى 287.3 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين شركة المتلقى العربي للاستثمارات المساهم الرئيسي بنسبة 68.39%، وبنك البركة مصر على 7.59%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية مرسل 6 يوليو الماضي.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 26.2 مليون جنيه، خلال الربع الأول المنتهي 31 مارس 2021، مقارنة بصافي ربح بلغ 23.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية (12 مايو الماضي)، إن عملية حساب صافى ربح الربع الأول تمت بعد استبعاد أثر عملية توريق بقيمة 50 مليون جنيه.

وبلغ صافي التمويلات للعقود الجديدة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، حوالي 600 مليون جنيه، خلال الربع الأول، كما زاد إجمالي الدخل بنسبة 30%، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.20 جنيه للسهم بنهاية مارس الماضي.

وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذي، إن شركته نجحت في تحقيق هذه النتائج رغم التحديات الضخمة التي يحملها العام الحالي على المستويين العالمي والمحلي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار فهمي إلى توسع الشركة في مجالات التخصيم، خلال الفترة الماضية، بما ساعدها في الحفاظ على مستويات ربحية عالية، إضافة إلى ترشيد المصروفات الإدارية.

التوفيق تسجل أعلى ربح فى تاريخها بقيمة 134 مليون جنيه عام 2021

طارق فهمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي ورئيس الاتحاد المصري للتأجير التمويلي

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى مستوى غير مسبوق (134 مليون جنيه) خلال عام 2021، مقارنة بنحو 74.4 مليون جنيه خلال 2020.

وكشفت قوائم الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (21 فبراير) عن ارتفاع إجمالي إيرادات النشاط إلى 611.4 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 514.4 مليون بالفترة المقارنة من 2020.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة بشكل طفيف إلى 351.5 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بتكاليف بلغت 351 مليون جنيه خلال العام السابق.

وقفز نصيب السهم في الأرباح إلى 0.96 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نصيب بلغ 0.54 جنيه خلال الفترة المقارنة العام الماضي، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.93 جنيه للسهم أبريل الماضى

‮ ‬البورصة المصرية

واقترح مجلس الإدارة فى وقت سابق توزيع 100% من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بواقع 0.93 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 106.8 مليون جنيه تقريبا (جرى صرفها اعتبارا من 21 أبريل الماضى).

وفسرت الشركة تضاعف أرباحها خلال العام الماضى إلى نمو حجم عقود التأجير التمويلى المنفذة خلال العام الماضى والتى بلغت 2.3 مليار جنيه، إضافة إلى عقود تخصيم بقيمة 177 مليون جنيه، وأرباح عملية توريق ضخمة أصدرت فبراير 2021.

وحصل إصدار سندات التوريق المنفذ فى (فبراير) على جائزة أفضل إصدار توريق فى الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021 من قبل مؤسسة MEA FINANCE .

وأعلنت التوفيق للتأجير، فى 2 فبراير الماضى، إتمام عملية طرح ثاني إصدار من سندات التوريق بقيمة إجمالية تتجاوز مليار جنيه، ثم أعلنت عن طرح الإصدار الثالث بقيمة 1.6 مليار جنيه فى يونيو 2022.

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية آنذاك، إن عوائد عمليات التوريق سيتم استخدامها في تعزيز المركز المالى ودعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

أسست التوفيق للتأجير التمويلى عام 2005، وأدرجت فى البورصة المصرية فى ديسمبر 2017، وتعمل فى قطاع الخدمات المالية والتمويل الاستهلاكى والوساطة وكذلك الأنشطة العقارية (حصلت فى 28 يناير 2020 على رخصة ممارسة نشاط التخصيم).