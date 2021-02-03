التوفيق للتأجير التمويلى تصدر ثانى طرح سندات توريق بقيمة تتجاوز المليار جنيه

تفصح عن تفاصيل إصدار ضخم من سندات التوريق

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلى -أيه.تي.ليس، اليوم الأربعاء عن إتمام عملية طرح ثانى إصدار من سندات التوريق بقيمة إجمالى تتجاوز مليار جنيه.

وقالت التوفيق للتأجير التمويلى في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن عوائد عملية التوريق سيتم استخدامها فى تعزيز المركز المالى ودعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

ويختص الإصدار بشركة التوفيق للتوريق (التابعة)، وتبلغ قيمته على وجه التحديد 1.087 مليار جنيه مضمونة بمحفظة مالية آجلة من عقود التأجير التمويلى.

وقالت التوفيق إن عملية التوريق ستصدر على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و 37 و 48 شهر على التوالى .

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 267 مليون جنيه،ويتم استهلاكها شهريا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 705.4 مليون جنيه ويتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية.

وتصل قيمة الشريحة الثالثة إلى 114.6مليون جنيه،ويتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية.

التوفيق للتأجير التمويلى : عائد السندات مرتبط بسعر الليلة الواحدة

طارق فهمى العضو المنتدب للشركة

وتتمتع شرائح الإصدار بعائد متغير مرتبط بسعر عائد الاقتراض لليلة الواحدة المعلن عنها من البنك المركزى المصرى بالإضافة إلى هامش، على أن تتم مراجعة التسعير مع كل اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى.

وحصلت شرائح الإصدار الثلاثة على تصنيف متميز لاستحاق الجدارة الإئتمانية، من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين “ميريس”.

وقال طارق فهمى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، إن هذا التصنيف يعكس نجاح الإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجتها على مدار سنوات فى بناء محفظة ذات جودة عالية، جعلتها فى مصاف الشركات الكبرى فى مجال التأجير التمويلى.

وقامت شركة مصر كابيتال- التابعة لبنك مصر- بدور مدير الإصدار والمروج والمستشار المالى للطرح فضلا عن ضمان الاكتتاب فيه.

بينما قام بنك مصر، بتلقى الاكتتاب، كما قام بدور أمين الحفظ، كما شارك كلا من، بنك القاهرة،بنك قناة السويس، وبنك التجارى وفا بنك ايجيبت، فى ضمان تغطية الاكتتاب.

وتولى مكتب على الدين وشاحى وشركاه مهام المستشار القانوني للعملية، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات للإصدار.

وأغلق باب الاكتتاب فى الإصدار 1 فبراير الجارى،وقامت عدة بنوك بالاكتتاب فى الإصدار أبرزها، بنك مصر ،بنك قناة السويس، وفا بنك، المصرف المتحد،بنك المؤسسة العربية المصرفية.

يشار إلى أن شركة التوفيق للتوريق (المملوكة بنسبة 99% ) قد على موافقة الرقابة المالية فى 4 يناير الماضى للشروع فى إجراءات هذا الإصدار.

وقال طارق فهمى ساعتها إن شركته تعتزم إتمام عملية التوريق خلال الربع الأول من العام الجارى 2021 .

التوفيق للتأجير التمويلى حصلت على رخصة التخصيم العام الماضى

وحصلت التوفيق للتأجير التمويلى فى (28 يناير 2020) على الرخصة النهائية لممارسة نشاط التخصيم من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويطلق مصطلح التخصيم على عملية نقل الشركات لحقوقها المالية المستحقة على العملاء (الديون) إلى طرف ثالث (شركة تخصيم) بقيمة أقل مقابل الحصول على أموال فورية تساعدها على تنشيط أعمالها.

وبدأت التوفيق للتأجير ممارس نشاط التخصيم فعليا اعتبارا من أول شهر أكتوبر الماضى بتوقيع أول عقد مع عميل.

وقال طارق فهمى فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن إضافة نشاط التخصيم يأتى فى إطار خطة الشركة التوسعية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

ويتوقع فهمى أن يساعد هذا النشاط فى نمو الإيرادات والأرباح وزيادة معدلات تدوير الأصول بما سيعود بالنفع على المساهمين.

أسست التوفيق للتأجير التمويلى عام 2005، وأدرجت فى البورصة المصرية فى ديسمبر 2017، وتعمل فى قطاع الخدمات المالية والتمويل الاستهلاكى والوساطة وكذلك الأنشطة العقارية.

وتستحوذ شركة الملتقى العربى للاستثمارات على النسبة الأكبر فيها (68% تقريبا)، بينما تستحوذ برايم القابضة وبنك البركة مصر على نسب مختلفة إضافة إلى مساهمين آخرين.

التوفيق للتأجير تخطط لزيادة رأسمالها إلى 400 مليون جنيه بحلول 2022

البورصة المصرية

وقال العضو المنتدب فى وقت سابق إن شركته تخطط لزيادة حجم أعمالها إلى 7 مليارات جنيه وزيادة رأسمالها إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2022.

ورفعت الشركة فى أغسطس 2019 رأسمالها المصدر من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 34.4 مليون جنيه.

وأشار فهمى إلى أن تدشين هذه الأنشطة مرتبط بنقل مقر الشركة الرئيسى لاستيعاب حجم التوسع فى مجالات التأجير التمويلى ونشاط التخصيم.

وتسعى التوفيق للتأجير التمويلى إلى مضاعفة عدد موظفيها ليتناسب مع حجم التوسعات المرتقبة.

ووقعت الشركة فى 8 أبريل 2019 عقد شراء مقر إدارة جديد باحدى المبانى الإدارية التابعة لمشروع البوليجون بمدينة الشيخ زايد.

وبلغت قيمة شراء المقر الجديد 82.2 مليون جنيه ،ويشمل كامل مسطح الدورين الخامس والسادس بالمبنى رقم 8 لمشروع البوليجون، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 35.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المنقضي مقارنة بـ 34.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

واستقرت إيرادات نشاط الشركة عند مبلغ 242 مليون جنيه خلال النصف المذكور وهو نفس المعدل خلال الفترة المقارنة من 2019.