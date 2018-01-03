التوفيق للتأجير التمويلى تسعى لضم نشاط التخصيم

رجب عزالدينقالت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إنها تسعى لإضافة نشاط التخصيم بعد إجراء الدراسات، والحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة والجهات الخارجية.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص ما نشر تحت عنوان "التوفيق للتأجير التمويلى تبدأ نشاط التخصيم الربع الثالث من 2018".و

رجب عزالدين

قالت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إنها تسعى لإضافة نشاط التخصيم بعد إجراء الدراسات، والحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة والجهات الخارجية.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص ما نشر تحت عنوان “التوفيق للتأجير التمويلى تبدأ نشاط التخصيم الربع الثالث من 2018”.

وفيما يتعلق بحصول الشركة على تمويل بقيمة 100 مليون جنيه، قالت إن هذا التمويل يأتى طبقًا لمبادرة البنك المركزى، ولكن لم يتم التوقيع عليه حتى تاريخه.

وأعلنت البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، عن تنفيذ الطرح العام والخاص على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي -إية.تي.ليس، بقيمة 126.7 مليون جنيه.

وأعلنت الشركة عن بدء إجراءات طرح الشركة للاكتتاب العام في البورصة المصرية، حتى 19.2 مليون سهم بما يعادل 24% من إجمالي أسهم رأسمالها.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 200 مليون جنيه، موزعًا على 80 مليون سهم، بقيمة كل سهم 2.5 جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 89.9% لصالح شركة الملتقى العربي للاستثمارات، و10% بنك البركة، و0.0005% لشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة – البحرين.