التوفيق للتأجير التمويلى تستهدف 70 مليون جنيه صافى أرباح

كتبت ـ منى عبدالبارى:قال طارق فهمى العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى إن الشركة تستهدف زيادة أرباحها بنسبة %21 إلى حوالى 70 مليون جنيه العام الحالى، مع زيادة محفظتها إلى 3 مليارات جنيه، مقارنة مع 2.3 مليار جنيه فى 2017.وأشار فهمى فى تصريحات لـ«المال» إلى أن شركته تستهدف ت

كتبت ـ منى عبدالبارى:

قال طارق فهمى العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى إن الشركة تستهدف زيادة أرباحها بنسبة %21 إلى حوالى 70 مليون جنيه العام الحالى، مع زيادة محفظتها إلى 3 مليارات جنيه، مقارنة مع 2.3 مليار جنيه فى 2017.

وأشار فهمى فى تصريحات لـ«المال» إلى أن شركته تستهدف تعاقدات جديدة للعام الحالي بنحو 1.2 مليار جنيه، ممولة من نحو 18 بنكًا محليًا وأجنبيًا.

وكانت التوفيق قد حققت العام الماضى صافى أرباح بقيمة 58 مليون جنيه، بزيادة نحو %45 مقارنة بالعام 2016، وإيرادات إجمالية 657 مليون جنيه، بزيادة %44 أيضًا.

ويستحوذ تمويل الأصول العقارية على نحو %65 من محفظة التوفيق، بينما وتوزع النسبة الباقية على الآلات، والمعدات، وسيارات النقل، وصناعات الدوائية، والأغذية.

ولفت فهمى إلى أن هناك تسهيلات بنكية بقيمة 3 مليارات جنيه، تم استخدام نحو 1.6 مليار جنيه منها حاليًا، وسيتم توجيه الباقى لتمويل التعاقدات الجديدة للعام الحالى بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وأشار العضو المنتدب للتوفيق للتأجير التمويلى إلى أن شركته تدرس حاليًا نشاطى التخصيم، والتأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فيما فضل عدم الإفصاح عن الاستثمارات المرصودة للمجالين.

إلا أنه أوضح أن اختراق نشاط التخصيم مرهون بإقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد، والذى يتيح لشركات التأجير التمويلي إمكانية ممارسة نشاط التخصيم دون الحاجة إلى رخصة إضافية.

ولفت فهمى إلى أن شركته تستهدف أيضًا تدشين قطاع خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل مبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل لها بعائد ميسر، وتدرس حاليًا إمكانية التعاون مع البنوك فى تنفيذ هذه المبادرة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

وكان البنك المركزى أصدر تعريفات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الربع الأول من العام الماضى، ليتعدى حجم أعمال الشركات الصغيرة من مليون إلى 50 مليون جنيه، وللشركات المتوسطة حجم أعمالها، من 50 إلى 200 مليون جنيه بالنسبة إلى الشركات القائمة.

وتم طرح نسبة %24 من إجمالى أسهم رأس المال الشركة فى البورصة فى شهر ديسمبر الماضى، وأدار بنك استثمار فاروس عملية الطرح، ويبلغ رأس مالها 200 مليون جنيه، موزعًا على 80 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم.

وأصبح هيكل ملكيتها بعد الطرح بين شركة الملتقى العربى للاستثمارات بنسبة %68.39، وبنك البركة مصر بنسبة %7.59، وبيت التوفيق للتنمية القابضة بنسبة %0.0005، ومساهمين آخرين بنسبة %24.