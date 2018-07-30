التوفيق للتأجير التمويلى تستهدف عقودا بقيمة 1.2 مليار جنيه

رجب عز الدين: قالت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إنها تستهدف عقود تأجير تمويلى جديدة خلال 2018 بقيمة 1.2 مليار جنيه . جاء ذلك فى بيان من الشركة للبورصة المصرية حول الرؤية المستقبلية ونتائج الأعمال المتوقعة بنهاية النصف الأول من 2018.…

رجب عز الدين:

قالت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إنها تستهدف عقود تأجير تمويلى جديدة خلال 2018 بقيمة 1.2 مليار جنيه .

جاء ذلك فى بيان من الشركة للبورصة المصرية حول الرؤية المستقبلية ونتائج الأعمال المتوقعة بنهاية النصف الأول من 2018.

وقالت الشركة اليوم، إنها تتوقع تحقيق 34 مليون جنيه صافى ربح خلال النصف الأول المنتهى 30 يونيو الماضى، منوهة إلى أن نتائج النصف لم يتم اعتمادها من مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة ولم يصدر تقرير من مراقب الحسابات عنها حتى الآن.

كما تتوقع الشركة تسجيل صافى تمويلات لعقود التأجير التمويلى بقيمة 638 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وتستهدف الشركة الوصول بصافى أرباحها إلى 70 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2018 ، مشيرة إلى أن إضافة نشاط التخصيم متوقف على إصدار القانون الجديد وتفعيله وانتهاء الدراسات اللازمة لذلك، وكذلك تستهدف تدشين قطاع مستقل خاص بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب البيان.