التوفيق للتأجير التمويلى تستهدف رفع محفظتها إلى 3.5 مليار جنيه

عبر تعاقدات جديدة قيمتها 1.2 مليارمنى عبدالبارى ـ مصطفى طلعتقال حسام قاسم، نائب رئيس القطاع المالى بشركة «التوفيق» للتأجير التمويلي، إن شركته تستهدف تسجيل تعاقدات بقيمة 1.250 مليار جنيه العام المقبل، ليصل بذلك حجم محفظتها المالية إلى 3.5 مليار، مقارنة بمحفظتها المقدرة حاليا بـ 2.3 م

عبر تعاقدات جديدة قيمتها 1.2 مليار

منى عبدالبارى ـ مصطفى طلعت

قال حسام قاسم، نائب رئيس القطاع المالى بشركة «التوفيق» للتأجير التمويلي، إن شركته تستهدف تسجيل تعاقدات بقيمة 1.250 مليار جنيه العام المقبل، ليصل بذلك حجم محفظتها المالية إلى 3.5 مليار، مقارنة بمحفظتها المقدرة حاليا بـ 2.3 مليار.

ولفت إلى أن شركته تدرس حاليا إضافة منتجات جديدة، تشمل التخصيم، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف قاسم أن الشركة تعتزم توقيع بورتوكول تعاون مع أحد البنوك المحلية الخاصة لتوفير تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه سيتم تخصيصه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ضوء مبادرة البنك المركزى لدعم هذه المشروعات.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، سجلت “التوفيق” إيرادات قيمتها 480 مليون جنيه بمعدل نمو %45، وصافى قدره 43.4 مليون جنيه، بنمو %55، فيما تستهدف الشركة إجمالى ربح بنحو 60 مليون جنيه نهاية العام الحالى.

جدير بالذكر أن الشركة احتلت المركز الثانى فى ترتيب شركات التأجير التمويلى خلال 2016 بحصة سوقية %10.8، وفقًا لتقريرالهيئة العامة للرقابة المالية.

وفتحت البورصة، الثلاثاء، الماضى باب الاكتتاب لطرح 19.2 مليون سهم تمثل %24 من رأسمال التوفيق للتأجير، بقيمة عادلة للسهم 6.93 جنيه.

وتأسست التوفيق للتأجير التمويلى عام 2005، برأسمال مصدر ومدفوع 200 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين %89.9 للملتقى العربي، و%10 لبنك البركة و% 0.0005 لبيت التوفيق للتنمية القابضة.

