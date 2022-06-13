«التوفيق للتأجير التمويلى» تتفاوض مع بنك محلى لاقتراض 500 مليون جنيه

◗❙ طارق فهمى: نجحنا مؤخرًا فى إتمام ثالث عملية إصدار سندات توريق لها بقيمة 1.6 مليار

قال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى فى شركة «التوفيق للتأجير التمويلى» إنهُ يُجرى مفاوضات خلال الوقت الحالى على اقتراض حوالى 500 مليون جنيه مع أحد البنوك المحلية.

وأضاف، أنه من المفترض إتمام الحصول على القرض خلال الشهرين المقبلين، على أن يتم توجيهه لتمويل ودعم محفظة الشركة.

ولفت – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن «التوفيق» تتعامل حاليًا مع حوالى 22 بنكا محليا، وسيتم إضافة البنك الجديد محل التفاوض حاليًا إلى القائمة بمجرد الحصول على القرض.

وأوضح أن الجزء الأكبر من محفظة الشركة بالفترة الراهنة متجه لتمويل القطاع العقارى، خاصة فى ظل تضرر بعض أوضاع القطاع الصناعى، بضغط تأثيرات الظروف الحالية على الكيانات التى تعمل بهِ.

وأشار إلى أن زيادة سعر الدولار الأخيرة أثرت على أداء شركات القطاع الصناعى، مما دفع البعض للتريث فى شراء الآلات، موضحًا أن ذلك هو الجانب الأكبر الذى كانت تعتمد شركات التأجير التمويلى فى عمليات التمويل الخاصة عليه.

وقال إنهُ على الرغم من ذلك فإنهُ متفائل بأداء القطاع خلال العام الجارى، على الرغم من تضرر أداء بعض القطاعات جراء تأثيرات الظروف الحالية.

وعلى جانب آخر، لفت «فهمى» إلى أن الشركة نجحت فى إتمام الإصدار الثالث من محفظة التوريق الخاصة بها بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وقال «فهمى» حينها إنه سيتم توظيف عائدات عملية التوريق فى تعزيز مركز الشركة المالى، فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

وقامت شركة «مصر كابيتال» الذراع الاستثمارية لبنك مصر وشركة الأهلى فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالى ومرتب ومروج الإصدار الرئيسى وضامن تغطية الاكتتاب فى الإصدار الثالث لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1.629 والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلى والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلى وذلك فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلى ومجموعة بنك مصر والبنك الأهلى.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من بنك مصر و«مصر كابيتال» والأهلى فاروس والبنك الأهلى المتحد وبنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى الدولى بضمان تغطية الإصدار، وقام بنك مصر بتلقى الاكتتاب، كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب «ALC» على الدين وشاحى وشركاه بدور المستشار القانونى للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات.