«التوفيق لقطع الغيار» ترفع إنتاجها إلى 200 ألف فلتر سنويا

المال- خاص كشف توفيق عادل، المدير التنفيذي لشركة التوفيق للتجارة والاستيراد، المتخصصة في صناعة وبيع قطع غيار السيارات، أن شركته رفعت حجم إنتاجها من الفلاتر إلى 200 ألف فلتر بدلا من 80 ألف سابقا خلال جدول زمني استغرق 3 سنوات؛ وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السيارات ونمو المبيعات. ويذكر أن مبيعات

المال- خاص

كشف توفيق عادل، المدير التنفيذي لشركة التوفيق للتجارة والاستيراد، المتخصصة في صناعة وبيع قطع غيار السيارات، أن شركته رفعت حجم إنتاجها من الفلاتر إلى 200 ألف فلتر بدلا من 80 ألف سابقا خلال جدول زمني استغرق 3 سنوات؛ وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السيارات ونمو المبيعات.

ويذكر أن مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها “ملاكي – أتوبيسات – شاحنات” شهدت ارتفاعا بنسبة 35.9% مسجلة بيع 49 ألفا و62 وحدة خلال اﻷربع أشهر اﻷولي من العام الحالي، مقابل 36 ألفا و98 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وأوضح في تصريحات لـ”المال”، أن شركته تستهدف الدخول في المشروعات التصديرية في الدول اﻷفريقية والعربية في ظل الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمصدرين طبقا لنص ااتفاقيات الدولية المبرمة؛ ضمن إطار خطة مستهدفة لزيادة حجم الإنتاج.

وأشار عادل أن “التوفيق للتجارة والاستيراد” أعدت خطة توسعية تعتمد على تدشين 3 فروع جديدة في نطاق محافظة القاهرة الكبرى بحلول 2020؛ بهدف زيادة المبيعات والاستحواذ على حصة سوقية مرتفعة من مبيعات سوق قطع غيار السيارات.

وبين أن أداء سوق قطع الغيار يشهد تباطؤا فى معدلات النمو خلال الفترة الحالية؛ لأسباب تتعلق بزيادة اﻷسعار وإرجاء عمليات الإصلاح من جانب المستهلكين، موضحا أن خريطة مبيعات السوق شهدت تغييرات جذرية في مبيعات قطع الغيار من خلال زيادة الإقبال على المنتجات الأقل سعرًا ومنها “الصينية”.