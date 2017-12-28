التوفيق تستبعد زيادة رأس مالها حاليا

استبعد طارق فهمي، العضو المنتدب بشركة التوفيق للتأجير التمويلي، قيام شركته بزيادة رأس مالها خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن لديها خطة طموح للتوسع ولكن ليس من خلال زيادة رأس المال.

وأضاف – خلال كلمته فى المؤتمر الذي نظمته الشركة اليوم الخميس – أن شركته ضمن المراكز الثلاث الأولى من الحصص السوقيه لشركات التأجير التمويلي، وكشف عن اعتزام شركته إضافة نشاطات جديدة مستقبلاً .