التوفيق تزيح بايونيرز عن صدارة سوق الأوامر الشهر الماضي

مصطفى طلعت قفزت شركة التوفيق المالية للسمسرة في الأوراق المالية 48 مركزاً دفعة واحدة، في ترتيب شركات السمسرة، في سوق خارج المقصورة – سوق الأوامر، لتحتل المرتبة الأولى، خلال شهر مايو، مقارنة بالمركز 49 خلال شهر أبريل السابق له، لتزيح بذلك شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية التي تصدرت



مصطفى طلعت

قفزت شركة التوفيق المالية للسمسرة في الأوراق المالية 48 مركزاً دفعة واحدة، في ترتيب شركات السمسرة، في سوق خارج المقصورة – سوق الأوامر، لتحتل المرتبة الأولى، خلال شهر مايو، مقارنة بالمركز 49 خلال شهر أبريل السابق له، لتزيح بذلك شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية التي تصدرت التعاملات في شهر أبريل.

وبلغت تنفيذات التوفيق 1.5 مليون جنيه، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 7.4%، عبر التعامل على 218 ألف ورقة مالية، وعدد عمليات 148 عملية.

وجاءت شركة أونست في المركز الثاني بتعاملات 1.4 مليون جينه، وحصة سوقية 6.6%، من خلال أحجام تداول 987.9 ألف ورقة، وعدد عمليات 139 عملية.

واحتلت شركتا هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، المركزين الثالث والرابع على التوالي، بحصص سوقية بلغت 6.5 و5.8%.