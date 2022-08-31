التوطين «كلمة السر» للمواجهة.. «الصناعات الغذائية»: أزمة التضخم أشعلت الأجبان المستوردة

شهدت أسعار الأجبان المستوردة اشتعالا ملحوظا خلال الفترة الراهنة، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم فى القارة الأوروبية، وزيادة تكلفة الإنتاج، وفقا لتأكيدات عدد من تجار ومستوردى المواد الغذائية بالغرف التجارية.

وأضافوا أن توطين الصناعة سواء عبر الاستثمارات المحلية أو بالشراكة مع العربية والأجنبية تظل “كلمة السر” لمواجهة تداعيات أزمة الجفاف وموجات التضخم التى تشهدها قارة أوروبا حاليا، مطالبين بسرعة تدبير الاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المتواجدة والمتكدسة فى الموانئ.

وأكد حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس الشعبة بالغرفة التجارية فى الإسكندرية لـ”المال” أن توطين الصناعة المحلية وتدشين وإقامة المصانع الغذائية فى مصر، حتى عبر الاستعانة بخبرات أجنبية أفضل آلية لمواجهة أى تغيرات أو أزمات عالمية دون التأثير على احتياجاتنا المحلية.

وأضاف أن التضخم فى أوروبا وارتفاع تكلفة الإنتاج أشعل أسعار عدد من المنتجات الغذائية المستوردة ، وعلى رأسها الأجبان ، مما خفض من معدلات شرائها محليا.

وقال إن الأجبان من أهم المنتجات الغذائية التى يتم استيرادها من أوروبا، خاصة الجبن “الريكفورد” والتى تراجع حجم الإقبال على شرائها بنسبة وصلت إلى %60 نتيجة ارتفاع سعر استيرادها وبيعها محليا.

وبلغ سعر الجبن الريكفورد فى السوق المحلية 220 إلى 450 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والسلسلة التجارية التى تقوم بطرحها، بعد أن كان يتراوح من 120 إلى 300 جنيه للكيلو.

بينما أكد سيد النواوى رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ”المال” أن الأزمة التى تواجه الشركات المصرية المستوردة هى توفير العملة، والاعتمادات المستندية لخروج البضائع المكدسة فى الموانئ، إضافة إلى إبرام تعاقدات جديدة.

وقال إن تأثير ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأوروبية تامة الصنع ، يقع على دول العالم أجمع وليس دولا بعينها، لعدة أسباب منها زيادة حجم الطلب مقارنة مع حجم الإنتاج، خصوصا فى ظل موجة التضخم والجفاف التى تشهدها أوروبا.

على صعيد متصل، أكد سعيد بدر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة “أطايب البدر” لتصنيع الألبان، أن ارتفاع التضخم فى أوروبا تسبب فى رفع أسعار جميع مستلزمات الجبن والألبان فى مصر.

وأضاف لـ “المال” أن ارتفاع مستلزمات الجبن والألبان المستوردة من الخارج تخطى %100 خلال الستة أشهر الماضية وتحديدا منذ بداية أزمة روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم فى أوروبا سيؤدى إلى انكماش سوق الألبان والجبن فى مصر خاصة أن المستهلكين يعزفون عن شراء منتجات الألبان بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكد ارتفاع أسعار الألبان المجففة المستخدمة فى إنتاج الألبان بسبب التضخم الموجود حاليا فى أوروبا مما سيؤدى إلى رفع الأسعار محليا.

وطالب بتعظيم إنتاج الألبان داخليا، وبحث مدى إمكانية إنتاج المستلزمات المستخدمة فى صناعة الألبان وتصنيعها داخل مصر لخفض أسعار الألبان والجبن، وإيجاد حلول لخفض تكلفة الاستيراد.