التوصل لأحد لصوص السيارات من إعلان بموقع تسويق إلكتروني

عرض أحد السيارات المسروقة على أنها خردة.

توصلت أجهزة الأمن إلى أحد الأشخاص مرتكبي وقائع سرقة السيارات بعد عرضه على موقع تسوق إلكتروني سيارة مبلغ بسرقتها للبيع كخردة، وإيهام راغبي الشراء بأنها متهالكة بدون تراخيص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديده وضبطه، وعثر بحوزته على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، بطاقة رقم قومي باسم شخص آخر، وكذا شهادة ميلاد باسم آخر.

وتبين للتحريات أنه عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بمحافظة البحيرة.

واعترف بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات السيارات بأسلوب “السحب”، باستخدام سيارة ملك عاطل آخر له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمنطقة الزواية الحمراء بالقاهرة.

وسبق ارتكابه 6 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، بدوائر أقسام شرطة النزهة، عين شمس، الزيتون، الجيزة.

وبارشاده ضبط مالك السيارة المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، و4 سيارات مُبلغ بسرقتها.

وتوصلت إلى عميل “حسن النية”، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام اعترف بشراء سيارتين من المتهم.

واتخذت الإجراءات القانونية قبل الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.