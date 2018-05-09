التوسع فى الأنشطة المتخصصة إيجابيات محفوفة بالمخاطر



■ محمد فتح الله: التفرقة بين الأسهم تهدف لحماية السوق

■ أحمد أبوحسين: مخاطر «t+0» يمكن تداركها بخلاف «المارجن»

■ عادل عبدالفتاح: الضوابط الحالية تساعد على ضبط التوازن خاصة وقت الأزمات



جهاد سالم



ظهرت مؤخرًا مقترحات بتوسيع نطاق آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة t+0 ليتم السماح برفع عدد الأسهم التى تُطبق عليها الآلية، بغرض رفع نسبة السيولة فى السوق، وتعزيز معدل دوران الأسهم، ومن ثم استطلعت «المال» آراء عدد من الخبراء حول جدوى توسيع نطاق t+0 وباقى الأنشطة المتخصصة مثل الشراء الهامشى.

واعتبر خبراء السمسرة فى الأوراق المالية إتاحة الأنشطة المتخصصة للفئة «ب» من الشركات المدرجة بالبورصة على غرار مثيلاتها من الفئة «أ»، يحمل بين طياته العديد من المخاطر التى تفوق التأثيرات الإيجابية المرجحة، على سوق الأوراق المالية، لافتين إلى أن تخفيف الضوابط من شأنه أن يزيد السيولة والتداولات فى السوق، خاصة فى حال تعميم آلية التعامل فى ذات الجلسة T+0، فيما يرون أن الضوابط الموجودة حاليًّا تمثل ضمانة للسوق حال ما تعرضت لأى حركات تصحيحية أو أزمات.

وفى ذات السياق، أجمع الخبراء على أن توسيع قاعدة الشركات المسموح بالشراء بالهامش عليها يزيد من حجم المخاطرة بالسوق، وقد يعرض شركات السمسرة لشبهة التلاعب بأموال العملاء.

وتضم سوق الأوراق المالية حاليًّا 97 شركة ضمن القائمة الأولى «أ» وهى التى يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة t+0وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هى الأسهم النشطة، فيما تضم القائمة الثانية «ب» 58 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وتكون هى الأسهم متوسط النشاط، أما القائمة الثالثة (أخرى) فتضم باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها وتكون هى السوق الأقل نشاطًا.

قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن التفرقة بين الفئتين من البداية كانت بهدف حماية السوق عبر تحديد ضوابط مرتبطة بالملاءة المالية ونشاط الشركة، ومن ثم السماح بالتعاملات التى لا تحدث بلبلة بالسوق إبان الأزمات أو على أقل تقدير الحركات التصحيحية للأسواق.

وأضاف فتح الله أن سوق الأوراق المالية تشهد حاليًّا حالة من الرواج انعكست على غالبية الشركات المتداولة بالسوق، لذا لم تظهر أى تداعيات سلبية من التعامل بآليات الشراء بالهامش والتعامل فى ذات الجلسة T+0، فيما أن مخاطر تلك الآليات تظهر أوقات ظهور القوى البيعية والحركات التصحيحية التى تشهدها الأسواق.

واستكمل أن التوسع فى آلية التعامل فى ذات الجلسة T+0، من شأنه الإضرار بالسوق من خلال توليد نظام تداول قائم على الشراء فى التعاملات الصباحية والبيع نهاية الجلسة، ليكون سمة عامة للسوق ما قد يترتب عليها ظهور تعاملات غير منطقية بوتيرة واحدة، ومن ثم لابد من وجود توازن بين T+0 والـShort Selling»» أو البيع على المكشوف، إذ إنه لا يمكن التوسع فى نشاط باتجاه واحد دون النشاط الموازى الذى يخلق التوازن.

وفيما يتعلق بالمخاطر المحتملة لعمليات الشراء بالهامش، قال فتح الله إن التوسع فى ذلك النشاط يفتح الباب أمام التلاعب بأموال المتعاملين من قبل شركات السمسرة أو حتى اتهامها بذلك، إذ سيترتب على النشاط اتجاه بعض الشركات لتعاملات أكبر من قدرتها، ما قد يحول الوفاء بها حال ما تعرضت السوق لأى هزات أو حركات تصحيحية؛ ما يؤدى إلى تذبذب ثقة المتعاملين فى الشركات وفى السوق.

وطالب فتح الله بالتأنى فى اتخاذ أى قرارات من شأنها الانعكاس سلبًا على البورصة المصرية، لافتًا إلى أن أى شركة تحتاج إلى التعامل بتلك الأنشطة أمامها طرق أخرى ممثلة فى زيادات رؤوس الأموال والتوافق مع المعايير القائمة.

وقال أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة كايروكابيتال، إن توسيع قاعدة الشركات المسموح لها مزوالة الأنشطة المتخصصة يتضمن جانبين إحداهما يحمل تأثيرات إيجابية على السوق من خلال زيادة المنتجات المتاحة للتداول أمام العميل؛ ما يدعم بدوره جاذبية أكثر للسوق، ومصداقية، وزيادة أحجام، وقيم التعاملات.

وأضاف أبوحسين أن الجانب الآخر قد يحمل بعض المخاطرة من خلال عدم القدرة على إيجاد مشترى لبعض الأوراق ما يولد مديونيات غير محسوبة على العميل، كما أنه قد يشكل عائقًا فى حالة رغبة العميل فى تسييل محفظته.

وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية قد يتحمل زيادة الأسهم المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة بنسب محدودة وليس تعميمها على السوق، وذلك من خلال تخفيف جزئى للمعايير التى يتم على أساسها تقييم الورقة المالية.

واستكمل بأن الضوابط الحالية لم يتخلف عنها أى مشكلات فى السوق، فيما قد يتولد مشكلات جديدة حال التوسع غير المدروس، لافتا إلى أنه لابد من مراعاة معايير نشاط السهم ومعدلات السيولة قبل التعامل على ورقة بعينها.

يذكر أن إدارة البورصة تجرى مراجعة نصف سنوية على قوائم الأسهم المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة، ويتم الإعلان عن الأسهم التى سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وذلك على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن توسيع قاعدة الشركات المسموح لها بالتعامل بالأنشطة المتخصصة سيدفع السوق نحو مخاطر غير محسوبة، خاصة مع وجود أسهم لا تستقطب السيولة الكافية التى تسمح بالتعامل عليها عبر آلية الشراء بالهامش على الأخص، ومن ثم فإن ذلك يعرض شركات السمسرة والعملاء والسوق لمخاطر كبرى، خاصة فى حالة أى هزات قد تشهدها السوق.

ولفت عبدالفتاح إلى أن الوقت الراهن تمر سوق الأوراق المالية بفترات رواج كبرى تأثرًا بتحسن الاقتصاد، وحل أزمة الدولار، وتحويلات الاجانب، ما يمكن غالبية الأسهم من تحقيق أرباح، وهو الأمر الذى قد يفتح الباب لمطالبات على غرار توسيع شريحة الأسهم المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة، إلا أنه حال ما تغير وضع السوق فإن السماح بذلك سينتج عنه عواقب وخيمة، موضحًا أن مخاطر آلية T+0 يمكن تداركها بخلاف المخاطر المحتملة للشراء بالهامش والمارجين.

وأشار إلى أن شركات السمسرة تضع ضوابطها الداخلية المتعلقة بعمليات التعامل بذات الجلسة والشراء بالهامش رغم إتاحة تلك الأنظمة بها، إذ تقوم الشركات بعدم الإتاحة لعملاء بعينهم أو أسهم بعينها بالتعامل على تلك الآليات مراعية لمعايير الملاءة المالية للعميل أو رؤيتها للورقة المالية، وذلك حرصا منها على مصالحها ومصالح عملائها، إلا أن وجود ضوابط منظمة تحمى السوق ككل أمر فى غاية الأهمية.

وأكد عبدالفتاح أن مبررات المطالبات بتوسيع القائمة المسموح لها بالتعامل بالأنشطة المتخصصة، والممثلة فى زيادة الآليات والأدوات المتاحة والسيولة بالسوق، من الممكن تحقيق تلك النتائج بآليات جديدة أخرى فى السوق دون تعريضها للمخاطرة، ومن بين الآليات الطروحات المنتظرة والتى يستوجب أن تكون لشركات قوية وجاذبة، والصكوك والسندات وغيرها من الآليات التى تدعم نمو السوق دون تحمل مزيد من المخاطرة.

ولفت إلى أن أبرز المخاطر المحتملة من التوسع فى الأنشطة المتخصصة تظهر فى حالات الأزمات التى قد تواجهها أى سوق مال فى أى دولة، مشيرًا إلى أن الضوابط الحالية تُسهم فى ضبط التوازن فى السوق وحمايته حال حدوث أى هزات.

وتتضمن ضوابط القائمة الأولى «أ» ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين فى العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.