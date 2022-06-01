التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة تتراجع بنسبة 75% الشهر الماضي وتُسجل 3.3 مليار جنيه

تراجعت قيمة التوزيعات النقدية التي تُجريها شركات البورصة المصرية بنسبة 75% خلال شهر مايو الماضي، لتُسجل 3.3 مليار جنيه، مقارنة مع 13.4 مليار جنيه خلال شهر إبريل السابق له.

وكانت التوزيعات النقدية خلال شهر إبريل حققت طفرة كبيرة، لتكون القيمة الأكبر التي وزعتها الشركات منذ مستهل العام الحالي، بواقع 13.4 مليار جنيه.

أما فيما يتعلق بزيادات رؤوس الأموال التي تمت خلال هذا الشهر فقد انخفضت أيضًا، إذ سجلت 138 مليون جنيه فقط.

واتسمت حركة البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضي بالضعف إذ سجل رأس مالها السوق خسائر بواقع 49 مليار جنيه .

وهيمن الهبوط الجماعي على مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء وسط توجه بيعي للمتعاملين الأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.65% عند 10084 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 1.02% ووصل 1726.5 نقطة، كما هبط أداء الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 0.95% عند 2597 نقطة، ونظيرهُ متساوي الأوزان بنسبة 0.89% ووصل 1717 نقطة .