بورصة وشركات

التوزيعات النقدية لشركات البورصة المصرية تصعد 1.8% خلال شهر أغسطس

مقارنة بشهر يوليو السابق له
أسماء السيد 8:52 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 8:52 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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ارتفعت التوزيعات النقدية من جانب الكيانات المقيدة في البورصة المصرية خلال شهر اغسطس الماضي بواقع 1.8% لتُسجل 611 مليون جنيه مقارنة بـ 600 مليون جنيه خلال شهر يوليو السابق لهُ .

يُذكر أن البورصة المصرية أنهت تعاملات اليوم على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” ارتفاعًا بنحو 1.2% عند 11284 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.9% عند 3001 نقطة، وارتفع أداء المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 1.7% ليصل 4015 نقطة .

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وحقق سهم “التجاري الدولي” ارتفاعًا بنسبة 1.4%  عند 47.47 جنيه، فيما جاء سهم “فوري للمدفوعات الإلكترونية” عند 16.84 جنيه بصعود 3.3% .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه، فيما جرى التداول على 195 ورقة مالية صعد من بينهم أداء 134 واحدة وتراجعت 37 أخريات وظلت الباقية دون تغيرات سعرية .

هذا وقد اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بواقع 31.8 و32.9 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملين المحليين للبيع بقيمة 64.8 مليون جنيه .

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بقلم أسماء السيد

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