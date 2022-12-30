التوزيعات النقدية لشركات البورصة المصرية تقفز بنحو 107% بنهاية 2022

ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية لشركات البورصة المصرية المقيدة بنهاية العام الجاري مقارنة بالسابق لهُ بنحو 107% وسجلت حوالي 36.3 مليار جنيه مقارنة مع 17.5 مليار جنيه خلال 2021 .

وفيما يتعلق بقيمة التوزيعات المحققة خلال العام الجاري فإنها توزعت على أساس ربع سنوي بواقع 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول، و 19.6 مليار جنيه الربع الثاني لتنخفض خلال الربع الثالث وتسجل 924 مليون جنيه فقط، ثم حققت قفزة جديدة بالربع الرابع والأخير من العام ووصلت 11.8 مليار جنيه .

تجدر الإشارة إلي أن البورصة المصرية شهدت خلال الربع الرابع والأخير من العام الجاري 2022، قيد 4 شركات جديدة لحين بدء التداول على أسهمها خلال الفترة المقبلة .

وتمثلت تلك الشركات في “لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي”، و “بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع” و الثالثة هي “دمياط لتداول الحاويات والبضائع”، ثم “المستودعات المصرية العامة” .

وحققت مؤشرات البورصة المصرية صعود قوي لمؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الرابع والأخير من العام الجاري 2022 بدعم مجموعة من العوامل التي شهدتها تلك الفترة على رأسها التحريك الذي شهدهُ سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بأكتوبر الماضي .

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” بنحو 48.5% ووصل 14598 نقطة، كما أرتفع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 24.5% ليصل 2802 نقطة، وبواقع 30% لمؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا عند 4145.5 نقطة .

كما ربح رأس المال السوقي حوالي 273.1 مليار جنيه، وحقق نسبة صعود بلغت 39.7% ووصل 961.2 مليار جنيه مقابل 688.1 مليارًا بمستهل تعاملات الربع .