التوزيعات السنوية لـ «أرامكو» تعادل مدفوعات أكبر 5 شركات عالمية مجتمعة

كشف تقرير لـ بلومبرج إنتيلجنس أن التوزيعات السنوية لـ أرامكو تعادل أكثر من مدفوعات أكبر 5 شركات عالمية مجتمعة، حيث تسعى شركة الشركة السعودية حالياً إلى توسيع الفجوة مع أكبر الشركات العالمية.

وقد تزيد مدفوعات الشركة للحكومة السعودية والمستثمرين الآخرين – 75.8 مليار دولار العام الماضي والأعلى من أي شركة مدرجة – بأكثر من 20 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لـ “بلومبرج إنتيلجنس”.

التوزيعات السنوية لـ أرامكو

وسيكون هذا الدفع الإضافي وحده معادلاً لتوزيعات الأرباح السنوية المقدرة لشركة “مايكروسوفت”. وعلى الرغم من أن شركة “أبل” قد تكون الشركة الأكبر برأسمال سوقي يبلغ 2.7 تريليون دولار، فإن مدفوعات مساهمي “أرامكو” – باستثناء عمليات إعادة الشراء – تقزم جميع الشركات الأخرى.

وتعني الدفعة الإضافية أن مساهمي أرامكو سيراقبون أسعار النفط عن كثب أكثر من أي وقت مضى. وتمتلك الحكومة السعودية 90% من الأسهم بشكل مباشر، و8% أخرى يملكها صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وقال بنك مورجان ستانلي إن هذه الخطوة قد تزيد من تدفق أرباح “أرامكو” بنسبة 10% إلى 20% بأسعار النفط الحالية، بينما تتوقع RBC Capital Markets LLC دفع توزيعات إضافية تتراوح بين 12 مليار دولار و18 مليار دولار.

يأتي ذلك، على الرغم من انخفاض خام برنت بنحو 40% من ذروته في مارس 2022، مع تكثيف عمليات البيع في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي يلقي بثقله على الطلب.