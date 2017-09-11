التوريدات البحرية تطلب المشاركة فى لجنة تعديل القرار 800

❐ رئيس الشعبة: صدر دون دراسة انعكاساته السلبية على نشاط الشُعب بـ 4 موانئالمال ـ خاصطالبت شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة مشاركة مُمثلين عنها فى لجنة تعديل القرار 800 لسنة 2016 والمُتعلق بزيادة رسوم الخدمات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل الشركات العاملة بالموانئ.

❐ رئيس الشعبة: صدر دون دراسة انعكاساته السلبية على نشاط الشُعب بـ 4 موانئ

المال ـ خاص

طالبت شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة مشاركة مُمثلين عنها فى لجنة تعديل القرار 800 لسنة 2016 والمُتعلق بزيادة رسوم الخدمات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل الشركات العاملة بالموانئ.

وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قد صرح مؤخراً بعرض القرار الوزارى على المجلس الأعلى للموانئ خلال أيام، بعدما عرض على رئيس الوزراء التعديلات التى طلبتها السوق الملاحية، للمُضى قدماً فى تطبيق بالتعديلات الجديدة.

وأحدث القرار 800 لسنة 2016، والخاص بتعديل تعريفة ورسوم واشتراطات مزاولة الشركات الملاحية، آثارا سلبية فى أوساط النقل البحرى، خاصة التوريدات والأشغال البحرية، ووصفه عاملون بها بأن من شأنه إغلاق العديد من الشركات، لاشتراطه ألا يقل رأس مال الشركة عن 250 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألفًاحاليا، و نصت المادة الثانية منه على منح التراخيص لمدة 3 سنوات بدلا من خمس، ووضع ضمان بالبنك بقيمة 10 آلاف جنيه لصالح هيئة الميناء.

وفى هذا السياق، قال فتحى عبد الغنى، رئيس الشعبة، إن وزارة النقل كانت قد ردت على مطالبات شعبة التوريدات بغرفة تجارة الإسكندرية، بشأن إلغاء أو تعديل القرار «800» بأنها لا تزال تبحث مطالباتهم.

وأشار إلى أنه فور تطبيق القرار نهاية العام الماضى، قررت السفن العالمية الهروب من عمليات التموين الخاصة بها من الموانئ المصرية، موضحاً أن التصريح الأخير لوزير النقل بشأن عرض القرار على المجلس الأعلى للموانئ، وإجراء تعديلات عليه دون الرجوع للشعبة يضر بأعمالها ويهدد استمرارها بالموانئ.

وعلق «عبد الغنى» على تلك التعديلات، بأن «النقل» اتخذت القرار نهاية العام الماضى دون مراعاة العاملين بشعبة التوريدات والأشغال البحرية، أوالالتفات إلى انعكاس القرار سلبياً على نشاط الشعب بالإسكندرية والسويس ودمياط وبورسعيد، مطالباً بالعودة إلى القرارات السابقة، لتوقف عملهم بشكل كامل، مشيراً إلى إرسال استغاثة لرئيس الجمهورية وقع عليها جميع أعضاء شعب التوريدات والأشغال البحرية، فضلاً عن قيام شعبة الإسكندرية برفع دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف القرار.

ولفت إلى أن الشعبة تقدمت بخطاب رسمى لمجلس الوزراء، أعلنت من خلاله رفض الشروط والضوابط التى أقرتها الحكومة والخاصة بنشاطى التوريدات والأشغال البحرية والواردة بالقرار «800» فى حين أن القرار رفع مقابل حق الانتفاع بالتراخيص لأنشطة التموين والتوريدات البحرية إلى الضعف، وألزمتهم بسداد تأمين قدره 10 آلاف جنيه.

وأرجعت وزارة النقل القرار إلى أن تلك الرسوم والتعريفات ومقابل الانتفاع الذى تدفعه الشركات الملاحية المختلفة لم تتحرك منذ عام 2003، وهو ما لا يتناسب مع قيمة التضخم السنوية بالاقتصاد المحلى.