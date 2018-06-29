التوريدات البحرية تطالب بالمشاركة في لجنة تعديلات مزاولة الأنشطة بالموانئ

"شكاوى مجلس الوزراء" أحال الطلب لقطاع النقل البحرىأمانى العزازى استجابت بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء لطلب فتحى عبد الغنى، رئيس شعبة التوريدات البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، بتمثيل الشعبة فى عضوية اللجنة المشكّلة لإجراء التعديلات التى وافق عليها المجلس الأعلى

“شكاوى مجلس الوزراء” أحال الطلب لقطاع النقل البحرى





أمانى العزازى

استجابت بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء لطلب فتحى عبد الغنى، رئيس شعبة التوريدات البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، بتمثيل الشعبة فى عضوية اللجنة المشكّلة لإجراء التعديلات التى وافق عليها المجلس الأعلى للموانئ على القرار 800 لسنة 2016 الخاص بإقرار لائحة مزاولة الأنشطة البحرية بالموانئ المصرية.

وأحال مجلس الوزراء طلب عبد الغني إلى قطاع النقل البحري الذي أفاد على لسان اللواء رضا إسماعيل، رئيس القطاع، بأن اللجنة تعتزم إجراء تعديلات على لائحة مزاولة أنشطة الإشغال والتوريدات البحرية لصالح أصحاب المهنة.

وأشار رئيس القطاع فى خطاب مرسل لرئيس شعبة التوريدات، إلى أن المجلس الأعلى للموانى وافق على إجراء تعديلات على القرار فيما يخص الشعبة، وهو ما من شأنه تحقيق الاستقرار لأبناء المهنة، وجارٍ حاليًّا استصدار القرار.

وقال عبد الغنى، فى تصريح للمال، إنه يعتزم تكرار التظلم من تبِعات القرار بعد تغيير رئيس الوزراء وتعيين المهندس مصطفى مدبولي، الذي يشغل بصفته رئاسة المجلس الأعلى للموانئ، لافتًا إلى أن السوق الملاحية تنتظر التعديلات الجديدة؛ لتخفيف الآثار السلبية للقرار 800 على الأنشطة البحرية، خاصة شركات الأشغال والتوريدات، باعتبارها شركات صغيرة ومتوسطة اضطر أغلبها للتوقف عن تجديد تراخيص مزاولي المهنة بعد المبالغة فى رسوم استصدارها أو تجديدها.