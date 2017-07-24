التوريدات البحرية: إجراءات الحجر الصحى تخالف القانون

4 موانئ تُطلب رفع نشاط تموين السفن منهامها يونساعترضت شعب التوريدات والأشغال البحرية بموانئ “الإسكندرية، السويس، بورسعيد ودمياط” على قرار مصلحة الجمارك بشأن عرض مواد تموين السفن على إدارة الحجر الصحى قبل توريدها للمراكب الأجنبية الراسية بالموانئ المصرية.وقالت إن هذه الإجراءات تسبب



4 موانئ تُطلب رفع نشاط تموين السفن منها

مها يونس

اعترضت شعب التوريدات والأشغال البحرية بموانئ “الإسكندرية، السويس، بورسعيد ودمياط” على قرار مصلحة الجمارك بشأن عرض مواد تموين السفن على إدارة الحجر الصحى قبل توريدها للمراكب الأجنبية الراسية بالموانئ المصرية.

وقالت إن هذه الإجراءات تسببت فى ضياع الوقت ومغادرة السفن من الموانئ قبل التموين بسبب طول مدة العرض، والتى باتت تهدد العمل لشعب التوريدات.

قال فتحى عبدالغنى، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، إن نشاط تموين السفن “التوريدات البحرية” تم العمل به منذ عام 1976 وحتى الآن، وهو نشاط تصديرى فقط يُنشط الدخل القومى بالعملة الصعبة، إلا أن الإدارة المركزية لجمارك السويس خاطبت إدارة الحجر الصحى، بشأن ضرورة عرض المواد الغذائية التى تمون السفن على الحجر الصحى، قبل إمداد السفن بها، مُرجعة ذلك لمنع تسرب الأمراض من خارج البلاد إلى داخلها، فى حين أن التوريدات البحرية يقتصر عملها على التصدير فقط.

واعتبر «عبد الغنى» أن الإجراء الحالى مخالف للمادة 70 فقرة “أ” من قانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى تؤكد صحة تعامل شُعب التوريدات منذ 50 عاماً، دون العرض على إجراءات الحجر الصحى.

يُشار إلى أن المادة التى تستند إليها شعب التوريدات البحرية بالموانئ الـ 4 تنص على “يتعين على المصدر قبل تصدير السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات الطازجة، الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – وليس على الحجر الصحى – وفقاً لقواعد وإجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة، وذلك فيما عدا “السلع الموردة لتموين السفن الراسية فى الموانئ المصرية والسفن العابرة لقناة السويس، والسلع الموردة بالطائرات فى المطارات المصرية”.

وأفاد «عبدالغنى» أن المادة رقم 70 من القانون رقم “1” لسنة 2017 ، أقرت بصحة إجراءات تموين السفن، موضحاً أن رؤساء الشعب بالموانئ الأربعة، قدموا خطاباً لمدير إدارة الحجر الصحى بشأن التوضيح بأن طبيعة نشاط التوريدات البحرية تختلف عن هدف العرض على إجراءات الحجر الصحى، فى حين أنها تُصدر من الداخل إلى الخارج وليس العكس، مطالبين برفع النشاط من قائمة إجراءات الحجر الصحى، وعودة العمل للآلية السابق العمل بها.

وعلى صعيد آخر أرجعت إدارة الحجر الصحى مطالبتها بإصدار تعليمات إلى المنافذ الجمركية المتواجدة بمنافذ الدخول بجميع المحافظات، بضرورة عرض الأغذية المتداولة والأغذية التى تمون السفن والطائرات لإدارة الحجر الصحى، إلى اتخاذ جميع الإجراءات المُقررة فى هذا الشأن للحفاظ على الصحة العامة، وهو ما أصدرت به مصلحة الجمارك قراراً بتنفيذه، والذى تضرر على إثره شعب الموانئ الأربعة العاملين بنشاط التوريدات البحرية وتموين السفن.