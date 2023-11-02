«التوترات الجيوسياسية» تواصل تأثيرها على البورصة للجلسة الثانية على التوالى

قال خبراء سوق المال إن التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وقطع إمدادات الغاز إلى مصر، تواصل ضغوطها على أسهم قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، ما أدى لاستمرار تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة للجلسة الثانية على التوالي.

ومع ختام جلسة أمس الأربعاء، شهدت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا؛ بعدما هبط EGX30 بنسبة %0.52 إلى 22433 نقطة، و«EGX70» بـنحو %0.47 إلى 4305 نقاط، و«EGX100» بـحوالى %0.49 إلى 6444 نقطة.

وسجلت الأسهم المقيدة بنهاية جلسة أمس تداولات بقيمة 3.54 مليار جنيه، من خلال التعامل على 201 ورقة مالية، ارتفع منها 39 سهمًا، وانخفض 114، فيما استقر 48 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للشراء بصافى 9.99 و24.26 مليون جنيه، فيما سجل الأجانب بيعًا بـنحو 34.26 مليون.

وقالت منى مصطفى، مديرة التداول فى شركة عربية أونلاين، إن الأحداث الجيوسياسية فى المنطقة، والتى أثرت على تدفق الغاز إلى مصر ووصول الواردات إلى «صفر»، تسببت فى تراجع أسهم قطاع الأسمدة والبتروكيماويات خلال جلسة أمس الأربعاء.

وأوضحت منى مصطفى، أن التراجع فى قطاع الأسمدة كان متوقعًا، وفى نطاقه الطبيعي، نظرًا لتشبعه من الموجات الشرائية؛ موضحة أن الأخبار الأخيرة ساهمت فى دفعه للانخفاض، فى فترة يشهد المؤشر الرئيسى للبورصة عمليات جنى أرباح منذ جلستى الثلاثاء والأربعاء.

وتابعت أن المؤشر يسير فى اتجاه عرضى خلال الفترة الحالية، كما أن الموجة التصحيحية لا تزال فى نطاقها المتوقع.

وأشارت «منى» إلى أن «EGX30» يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 21600 نقطة، وفى حالة كسره لأسفل سيواصل الهبوط لحين ظهور أخبار إيجابية.

من جانبه، قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى شهد ضغوطًا بيعية للجلسة الثانية على التوالى، خاصة فى منتصف جلسة أمس الأربعاء التى قادته إلى التراجع لأدنى قيمة عند 22203 نقاط.

وأكد أن قطاع الأسمدة تولى قيادة المؤشر، ولكنه تماسك ولم يستطع كسر مستوى الدعم المستهدف عند 22200 نقطة.

وتابع «جمال الدين» أن المستثمرين يسلطون الضوء على قطاع الأسمدة؛ نظرًا للارتفاعات المسجلة خلال الفترة الماضية، والتى تحولت منذ جلسة أمس الأول إلى عمليات جنى أرباح، ومنها سهم «أبوقير للأسمدة» الذى وصل إلى مستوى دعم 71 جنيهًا، و«موبكو» الذى هبط إلى 500 جنيه خلال تداولات الأربعاء.

وتابع أن أسهم القطاع بدأت التحسن مع نهاية جلسة أمس، وصعدت بالمؤشر من 22203 نقاط إلى 22433 نقطة، ولكن بأقل من %0.52 عن الافتتاح.