التوترات الإقليمية تدفع البورصة للتراجع مجددا

محللون: تماسك البورصة عند 14360 نقطة إشارة لانتهاء جني الأرباح، و14200 نقطة فرصة لتكوين مراكز شرائيةمصطفى طلعترجح محللون فنيون استكمال البورصة عمليات جني الأرباح التي بدأتها، الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة للتجربة على مستويات 14200 و14170 نقطة، فيما أكدوا أن تماسك السوق عند 14360 نقطة يع

محللون: تماسك البورصة عند 14360 نقطة إشارة لانتهاء جني الأرباح، و14200 نقطة فرصة لتكوين مراكز شرائية



مصطفى طلعت

رجح محللون فنيون استكمال البورصة عمليات جني الأرباح التي بدأتها، الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة للتجربة على مستويات 14200 و14170 نقطة، فيما أكدوا أن تماسك السوق عند 14360 نقطة يعد إشارة لإنتهاء الحركة التصحيحية وعمليات جني الأرباح.

وأوضح المحللون أن تداعيات أحداث المنطقة العربية والتي يأتي على رأسها إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ستستمر آثارها السلبية على السوق.

وأكد أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة “كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية أن السوق أغلق بشكل سلبي مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، بعد أن حقق مستهدفه عند 14700 نقطة مطلع الأسبوع.

وأشار “جمال الدين” إلى أن دخول المؤشر في نفق جني الأرباح ووصوله إلى 14400 نقطة، مع نهاية الأسبوع، يجعل ملامسة 14200 و14170 نقطة، هذا الاسبوع، أمر وارد، فيما تعتبر الارتدادة عند هذه المستويات فرصة لتكوين المراكز وانتظار إشارة شراء جديدة.

وقال سعيد الفقي مدير فرع بشركة أصول لتداول الاوراق المالية أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وآخرها قرار الرئيس الامريكي جاءت بالتزامن مع دخول السوق في عمليات جني أرباح طبيعية بعد تمكنه من بلوغ مستوى 14600 نقطة، مطلع الأسبوع الماضي.

وأوضح “الفقي” أن وصول المؤشر الرئيسي الي مستوي تاريخي مطلع الأسبوع الماضي، كان من الطبيعي حدوث جني أرباح طفيف يصل بالمؤشر قرب نقطة دعمة الهامة عند 14360 نقطة ثم إعادة تكوين مراكز شرائية جديدة في هذة المناطق واستكمال الصعود .

ولفت مدير فرع أصول إلى أن تداعيات أحداث المنطقة العربية أدت الي زيادة حدة عملية جني الأرباح وكسر المؤشر الرئيسي مستوي دعمة الأسبوعي عند 14360 نقطة حتي وصل خلال اخر جلسات الاسبوع تحت 14300 نقطة نتيجة هذه الأحداث.

وتوقع ارتداد المؤشر قرب دعمة مرة أخري عند 14360 نقطة.

وأوضح أنه في حال التماسك اعلاها يكون إشارة إلى انتهاء موجة جني الارباح وإمتصاص تداعيات احداث المنطقة العربية، ثم عودة الصعود واستهداف 14800 نقطة، أما في حالة التأكد من كسر هذا المستوي لأسفل سيكون هناك مستهدفات بالقرب من 14100إلى 14000 نقطة.

جدير بالذكر أن مؤشرات السوق تراجعت بشكل جماعي، الأسبوع الماضي، ليغلق المؤشر الرئيسي “ايجي اكس 30” إلى 14295 نقطة، بخسائر نحو 2%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70” 3.5% ليصل إلى 768 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر “إيجي أكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.23%، عند 1811 نقطة.