التهرب الضريبى آخر أزمات محمد رمضان

يبدو أن من غير المقدر للفنان محمد رمضان أن يعيش حياة هادئة خلال مشواره الفنى ، فـ ” نمبر وان ” الذي اعتاد منذ فترة أن يكون نجما للترند ، كانت له صباح اليوم أزمة جديدة تتعلق باتهامه بالتهرب الضريبي ، فرمضان غادر منذ قليل نيابة التهرب الضريبيى بالتجمع الخامس للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده بالتهرب من دفع 7 ملايين جنيه ، و هي الاتهامات التي أنكرها رمضان مؤكدا أنه أثبت دفعه لضرائبه سنويًا .

محمد رمضان



ولرمضان سوابق دعاوى قضائية تتعلق بمعاملات مالية ، وكانت أزمته الأخيرة مع شركة إم بى سى ،و التي قضت فيها المحكمة بإلزامه بدفع 13 مليون جنيه، أي ما يقارب 700 ألف دولار، وذلك كتعويض لشركة “إم بي سي”، عقب تخلفه في أحد العقود ، حيث أعلنت شركة إم بي سي أن رمضان كان من المفترض أن يشارك في أعمال من إنتاج الشركة في 3 أعوام متتالية لكنه تخلف عن العقد المبرم بين الطرفين وشارك في أعمال فنية أخرى.

أزمة الطيار أبو اليسر مع محمد رمضان التى أغضبت الكثير من جمهوره

محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر



أما الأزمة القانونية الأخرى التي تورط فيه “نمبر وان” فكانت مع الطيار أشرف أبو اليسر ، و تفجرت الأزمة أثناء رحلة رمضان إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2019، حيث كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ( في تجربة هي الأولى من نوعها هنقوم نسوق الطيارة ) ونشر صورة داخل قمرة الطائرة مع الطيار أشرف أبو اليسر .

وأدى هذا البوست إلى تعرض الطيار أشرف أبو اليسر للعقاب من قبل وزارة الطيران المدني عقب انتشار الصور على نطاق واسع ، والتي سحبت منه رخصة القيادة وحرمته من عمله مدى الحياة.

وتلقى رمضان وقتها نقدا كثيرا من مواقع التواصل الاجتماعي، ورأت الغالبية أن رمضان السبب في حرمان الطيار من وظيفته وطرده من عمله بعد سنوات عدة، ، مما جعل رمضان يعلن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام إنه تواصل مع صديق له يمتلك شركة طيران بهدف تعيين أبواليسر، وذكر في مقطع فيديو كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبواليسر، أنا زي ما وعدت عمري ما هتخلى عنه، أول إمبارح أنا كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى.

و في المقابل، أعلن أبو اليسر، في لقاءات تليفزيونية ، أن رمضان تخلى عنه ولم يقف بجانبه، وقرر الاتجاه إلى القضاء، بهدف الحصول على تعويض مالي ، وتوفي أبو اليسر بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه ما يقارب (382 ألف دولار) للطيار المصري.

الإعلامى عمرو أديب وأزمته مع رمضان

محمد رمضان

كما تبادل الإعلامي عمرو أديب ومحمد رمضان الاتهامات بعدما انتقد أديب مقطع فيديو ينشر فيه رمضان الدولارات في الهواء لتسقط في حمام السباحة الخاص به، ومشهدا آخر يضعها أمام أسد ، و ذلك بعدما قضت المحكمة بتغريمه 6 ملايين جنيه في واقعة الطيار أشرف أبو اليسر.

وأقام أديب دعوى قضائية اتهم فيها رمضان بالسب والقذف، وقال في حلقة برنامجه الحكاية : يانمبر وان أنت مش ملاحظ إن بقالك سنة بتعمل مصايب؟.

بوستر أغنية ” تنطيط ”

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان تصدره تريند بكليبه الغنائي الجديد تنطيط الذي طرحه مساء الخميس الماضى ، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ، واقتربت الأغنية من تحقيق 4 ملايين مشاهدة في يومين منذ طرحها.