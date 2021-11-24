التهرب الجمركي يضبط طائرة درون و21 زجاجة خمور (صور)

تمكن موظفو الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي مع التنسيق مع إدارات عدة بضبط طائرة درون و21 زجاجة خمور مخالفة للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .

وبناء علي معلومات سرية توافرت لدى إدارة التحريات وضبط بقيام أحد الأشخاص بالقاهرة بالإتجار فى المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركيه وبيعها عن طريق الدليفري.

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق بين إدارة التحريات والضبط وتم ضبط عدد 21 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصه الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و31 ألفا و780 جنيها، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 537 لسنة 2021 تحريات وضبط .

وتقدم الممثل القانوني للمطعم بطلب تصالح وسدد مبلغ 20 ألف جنيه بقسيمة رقم 571/177 بتاريخ 2021/11/21 .

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوات الجراحية المفككة

كما تمكن موظفي الجمارك بالادارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب ٣٩٤ قطعة من أدوات الجراحة المفككة بين طيات الملابس داخل حقائب راكب بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة٢٠٢٠ وقانون الاستيراد و التصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وتم تحرير محضر.

ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب 4 خناجر مختلفة الأحجام والأشكال داخل حقائب راكب بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وتم عرضها علي إدارة المفرقعات بالمطار فأفادت بأنها محظور محظور حيازتها طبقا لقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته.

وتم تحرير محضر.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة لاسلكية وعدد من أجهزة التنصت والتجسس

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الأولى بالصالة الموسمية بمطار القاهرة من ضبط طائرة درون مرقوم عليه XY-X6 و3 ساعات مزودة بكاميرا و2جهاز لاسلكي وجهاز رؤية ليلية و2 كاميرا مراقبة بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات الأمنية المختصة .