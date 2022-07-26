«التهرب الجمركي» في القاهرة تضبط 59 زجاجة خمور و1800 علبة سجائر والتعويضات المستحقة 3.5 مليون جنيه

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) والسجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناء على معلومات سرية واردة للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بمنطقة المهندسين بالإتجار في الخمور والسجائر المهربة وغير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وتم تقنين الإجراءات وتكليف لجنة جمركية من عبدالله مصطفى مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية وأحمد عيد الحلو مدير ادارة السلع تحت التحفظ ومحمد أحمد مدير إدارة المكافحة ومحمد فواد وأحمد صلاح وأحمد الفيومى وأنس فوزي وإيهاب عبدالله وأحمد عبد العزيز ومحمد إبراهيم رؤساء الأقسام بمكافحة التهرب الجمركي ، حيث تم ضبط 59 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة وعدد 1800 علبة سجائر أنواع مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 مليون و 500 ألف جنيه .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 669 لسنة2022 مكافحة تهرب.

وتم تقديم طلب تصالح وسداد جزءً من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجاري بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .