«التهرب الجمركي» تحرر محضرا لمصنع وهمي لتصرفه في مستلزمات الإنتاج وبيعها بحالتها

حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجاري محضر ضبط جمركى لمصنع وهمي قام بالإفراج عن مشمول 64 بيانا جمركيا كمستلزم إنتاج، وقام بالتصرف فيها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

قام المصنع بالإفراج عن مشمول 64 شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أنه مصنع وهمي فقامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع وموافاة وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع .

وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى، لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانونى للمصنع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع .

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 112 مليونا و 728 ألفا و962 جنيها .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 338 مليونا و 186 ألفا و 886 جنيها .

وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى لهذا المصنع .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .